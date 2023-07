Desideri ristrutturare il tuo appartamento in condominio e magari coibentarlo senza delibera? Con l'insuflaggio è possibile!

È possibile isolare termicamente un appartamento condominiale senza dover prendere in considerazione l'assemblea e la sua maggioranza, agendo in completa autonomia? Questa è la domanda che si pone spesso chi desidera ristrutturare il proprio appartamento in un condominio. Purtroppo, l'assemblea condominiale non riesce a concordare sull'esecuzione di un progetto di isolamento termico condiviso e respinge eventuali proposte per paura dei costi. Eppure, oggi ci sono numerosi incentivi per raggiungere questo obiettivo.

Tuttavia, è fondamentale evidenziare che un singolo proprietario di un appartamento non può procedere con l'installazione di un cappotto termico senza il consenso degli altri condomini e l'approvazione dell'assemblea condominiale a maggioranza. Ecco che entra in ballo l'insufflaggio, un metodo innovativo e conveniente per ridurre i costi energetici, aumentare il comfort e ottenere una certificazione energetica superiore per la tua abitazione senza richiedere autorizzazioni da parte del condominio o del comune. L'intervento non altera la struttura, l'aspetto estetico o il volume della casa!

In cosa consiste l'insufflaggio?

Le case costruite tra gli anni 60, 70 e 80 con la tecnica dell'intercapedine interna spesso presentano problemi di inefficienza termica, nonostante l'intenzione iniziale fosse quella di migliorare il comfort abitativo. L'utilizzo dell'intercapedine come tecnica di isolamento delle pareti della tua casa può essere un'opzione valida. Sebbene l'insufflaggio non sia altrettanto efficace del cappotto termico, rappresenta comunque una soluzione rapida, poco invasiva e conveniente. Il principio dell'insufflaggio è molto semplice. Dopo aver creato un reticolo di fori nella parete, tutti di diametro e distanza uguale, un tecnico inserirà l'isolante all'interno dell'intercapedine utilizzando un macchinario apposito collegato a un tubo con partenza dal basso verso l’alto, fino al totale riempimento dell’intercapedine. Per questo tipo di isolamento viene utilizzata la lana di vetro, che si dimostra altamente efficace e permette una rapida installazione.

L'insufflaggio in un appartamento condominiale: una grande opportunità

L'isolamento termico dell'intercapedine offre ai singoli proprietari l'opportunità di isolare il proprio appartamento all'interno del condominio in modo indipendente. È possibile effettuare un intervento di insufflazione per isolare termicamente l'appartamento condominiale dall'interno. L'aspetto davvero eccezionale è che in poco più di mezza giornata di lavoro puoi isolare completamente il tuo alloggio. Grazie alla tecnica di insufflaggio, puoi ottenere un lavoro pulito senza bisogno di demolizioni o dover lasciare la tua abitazione e potrai godere dei benefici sin dal primo giorno. L'intervento può beneficiare della detrazione fiscale del 65% a patto che si raggiungano i requisiti minimi di isolamento richiesti.

Luca Oggero, titolare di Coimbenta, azienda leader dell'isolamento termico nel ponente ligure ci ha spiegato che “Molte volte chi si appresta a dover effettuare una ristrutturazione del proprio appartamento in un condominio, non prende nemmeno in considerazione l'eventualità di prevedere un isolamento per paura dei costi elevati e del parere sfavorevole dell'assemblea condominiale. La riqualificazione energetica è diventata una priorità assoluta per migliorare significativamente il comfort abitativo e proteggere l'ambiente, riducendo notevolmente le emissioni inquinanti. Tra tutte le opzioni disponibili per il risparmio energetico in una casa (pannelli solari, isolamento termico degli infissi, pompa di calore), l'isolamento termico per insufflaggio è attualmente la scelta più conveniente e redditizia. Se una casa non è adeguatamente isolata termicamente, durante l'inverno consumerà molta energia per riscaldarsi tramite termosifoni o altri dispositivi. Tuttavia, a causa della mancanza di isolamento, il calore prodotto sarà disperso e la casa risulterà più fredda. Un intervento di insufflaggio consentirà di mantenere una temperatura interna ottimale, evitando la dispersione del calore durante l'inverno e il suo ingresso durante l'estate”.

