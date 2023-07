Mougins: una estate tutta da vivere, ecco gli eventi da non perdere

Mougins offre una programmazione varia, a misura di famiglie ma anche per giovani. Il paese della Costa Azzurra regala una estate tutta da vivere.



► NOVITÀ: GUARDA I FUOCHI D'ARTIFICIO DAL TORRE CAMPANARIA!



Quest'estate, approfittate dell'eccezionale panorama offerto dalla sommità del campanile della chiesa di Saint-Jacques-le-Majeur per assistere ai fuochi d'artificio del festival pirotecnico di Cannes! Uno spettacolo magico* da assaporare in una cornice incantevole, sotto le stelle, con un bicchiere di champagne o una bevanda analcolica oltre ai dolci made in Mougins della Pâtisserie Leyzour.



Queste inedite e insolite ascensioni notturne sono in programma solo durante le serate del festival pirotecnico: 21/07 (USA); 29/07 (Austria); 08/08 (Francia); 15/08 (Francia); 24/08 (Svizzera). Posti limitati, ricordati di prenotare! Prezzo: 30 € / persona; 10 € senza alcol e sotto i 18 anni.



Informazioni e prenotazioni presso l'ufficio turistico. Appuntamento alle 21:30 *L'ufficio turistico non può essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di visibilità legati alle condizioni meteorologiche durante il D-Day.



******************



► VISTA PANORAMICA E APERITIVO IN CIMA AL TORRE CAMPANARIA

Non appena arriva la bella stagione, salite in cima al campanile della chiesa di Saint-Jacques-le-Majeur, a più di 300 m di altitudine. Scoprirete un panorama a 360°, rivelando le montagne dell'entroterra così come la baia di Cannes e le isole di Lérins. La semplice salita per il solo piacere degli occhi è possibile, ma per un'esperienza indimenticabile, scopri il ns

servizi estivi:



→ "Bubbles at the top": goditi l'incredibile arredamento mentre assapori dolci e champagne! Prezzo: (20 €/persona)



→ “Apéro'sommet”: Goditi il ​​momento mentre prendi un aperitivo. Nel menu: cesto rustico con dolci e rosé, birra o bibita! Ridotto: 8€ (bevanda analcolica), adulto: 15€ (bevanda alcolica). Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.



Informazioni e prenotazioni presso l'ufficio turistico. +33 (0)4 92 92 14 00



******************



► BOCCE CON VISTA

Durante tutto l'anno, l'ufficio del turismo offre il prestito gratuito di palline di bocce in modo da poter giocare sulla bellissima Place des Patriotes e assaporare il sublime panorama dell'entroterra.

Per far divertire tutta la famiglia, ci sono terzine per adulti, ma anche set di palline adatti ai più piccoli!



Informazioni e prestito presso l'ufficio turistico. +33 (0)4 92 92 14 00



******************



► LABORATORI DI DISEGNO ALL'APERTO!

Scegli la tua ambientazione: il vecchio villaggio o la cappella di Notre-Dame-de-Vie, immersa nella natura, molto vicino all'ultima dimora di Pablo Picasso. Per due ore, muniti di fogli e matite, lasciati guidare da Rémi, e impara ad analizzare la costruzione di un paesaggio, a fare schizzi di un dettaglio, un elemento del patrimonio, un tesoro naturale... Il workshop è gratuito e ti accompagna in luoghi diversi, Rémi si adatta alle condizioni climatiche, ai tuoi desideri. Che tu sia un principiante o esperto, tutto è possibile!



Tutti i livelli. Tutti i giorni alle 16:30 nel periodo estivo, solo su prenotazione. Piccoli gruppi. Prezzo: 25€ a partecipante. Per prenotare: 06 26 23 26 34 o remi@lelixirdamour.fr



********************



► CORSA IN UNA COLLEZIONE 2CV

Vivi un'esperienza insolita in compagnia del nostro partner Mademoiselle Riviera che ti farà scopri Mougins in modo diverso a bordo della sua collezione 2CV. Scegli il corso che corrisponde a i tuoi desideri (visite, workshop…), e in macchina Simone! Si può includere nel servizio anche la salita al campanile.



Tariffe e prenotazioni: www.mademoiselleriviera.com