Nizza: dopo quella del Centenaire, altre spiagge si attrezzano per aiutare i bagnanti in difficoltà

Lo scorso anno la “novità” fu sperimentata sulla spiaggia pubblica del Centenaire a Nizza, una delle più frequentate ed anche meglio attrezzate fra quelle che si affacciano sulla Promenade des Anglais.



Quest’anno, visto il successo dell’iniziativa, altre spiagge pubbliche si aggiungono e si adeguano per venire incontro ai bagnanti: Sainte-Hélène, Blue Beach e Ponchettes.





Anche in queste spiagge é stato installato un sistema di funi che funge da rampa di accesso per i bagnanti che hanno difficoltà a uscire dall'acqua.



Le onde, infatti, molto spesso deformano la topografia della spiaggia e provocano un notevole dislivello che rende difficoltoso l’accesso al mare e, soprattutto, il ritorno sulla spiaggia.



La spiaggia del Centenaire è stata la prima sulla quale è stata creata una struttura in cemento che «aggancia» la fune stilizzata con un Totor, uno dei simboli della città: si tratta del tenero cane ideato dall’artista nizzardo Stéphane Bolongaro.

Altre ora si sono aggiunte.