Movida genovese: dove divertirsi la sera all’ombra della Lanterna

E’ arrivata l’estate, stagione per antonomasia dove la voglia di svago e divertimento assurge un ruolo ancor più rilevante rispetto a tutti gli altri periodi dell’anno. E’ proprio in questo momento dell’anno che si cerca di ritemprare il corpo e lo spirito per affrontare, con nuovo slancio, le sfide che la quotidianità, durante il corso dell’anno, ci pone dinanzi e spesso creano un po’ di stress o ansia.

L’Italia offre svariate località dove poter divertirsi nel periodo estivo: da Nord a Sud dello Stivale, le opportunità non mancano di certo. Tra i luoghi maggiormente amati per il divertimento estivo, Genova è la più importante per quanto concerne la movida notturna dell’Italia Occidentale, consentendo ai tanti turisti e residenti di poter vivere un’estate ricca di relax e benessere.

Piazza delle Erbe, punto di riferimento della movida genovese

Il capoluogo ligure, infatti, è una meta ambita per le tante perle artistiche che offre, quei vicoletti, ben descritti da alcune canzoni dell’immenso Fabrizio De Andrè, dove si respira la genovesità più autentica e genuina, in scenari ricchi di fascino, oltre ad un mare di rara beltà ed un clima mite ideale per fuggire dall’afa estiva che invade le città. Genova, però, non è solo questo. Ed offre infinite opportunità per divertirsi al calar del sole.

Partiamo da quello che, a conti fatti, rappresenta la zona più movimentata della “Genova by night”, dove si riversano, in massa, i cittadini genovesi e i turisti che affollano la città della Lanterna in qualsiasi periodo dell’anno: Piazza delle Erbe. Situata a poca distanza dal luogo di maggior interesse artistico e culturale della città, ossia Palazzo Ducale, questa piazza offre numerosi locali dove poter trascorrere una serata in assoluta spensieratezza.

In Piazza delle Erbe si può celebrare un rito sacro che unisce gli italiani ad ogni latitudine come l’apericena, piuttosto che passeggiare in tutta tranquillità gustandosi un ottimo gelato; inoltre, la piazza è ricca di locali dove poter cenare con parenti o amici, oltre ai tanti pub dov’è possibile gustare una birra o un bicchier di buon vino.

L’eleganza di Piazza della Lavagna

In questo splendido angolo della Lanterna, ricco di fascino come pochi altri dell’intera città, sono presenti molti ristoranti particolarmente suggestivi, che offrono la possibilità di assaporare le prelibatezze della cucina genovese e non solo, data l’ampia opportunità di scelta offerta agli avventori.

In Piazza della Lavagna, infatti, sono presenti anche dei locali dedicati alla grande cucina internazionale, offrendo quindi la possibilità di poter saziare anche i palati più fini ed esigenti. Se volete trascorrere una serata romantica, questa piazza rappresenta, senza alcun dubbio, la miglior opzione possibile, offrendo momenti unici che resteranno scolpiti indelebilmente nella vostra mente.

Genova, inoltre, è un autentico punto di riferimento per quanto concerne le discoteche dell’intera Liguria, dove giovani e adulti possono svagarsi al ritmo della musica senza alcun tipo di inibizione. L’offerta genovese è davvero ricca e variegata, che si propaga dai locali di classe a quelli, invece, dove poter ballare in spiaggia a piedi scalzi.

Tra i locali notturni più in vista della Lanterna segnaliamo il Banano Tsunami, prevalentemente adatto alla fascia d’età “under 30”, e la multisala Casa Mia club, che è in grado di accogliere centinaia di persone ogni sera ed offre una varietà di generi musicali davvero unica nel contesto notturno genovese.