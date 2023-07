La Serie B è una rampa di lancio: i giovani talenti più interessanti del 2023

La Serie B è un campionato che sa proporre davvero tantissime sorprese. Per decenni è stato una vera e propria fucina di talenti, e continua ad esserlo. Da Marco Verratti a Filippo Inzaghi, la cadetteria ha regalato all'Italia e al mondo tantissimi talenti, riusciti poi ad eccellere anche a livello internazionale, vincendo Champions League, Europei e Coppe del Mondo. Ovviamente il 2023 non farà eccezione, sebbene il vivaio italiano non sia più ai livelli di un tempo. In questo articolo, quindi, scopriremo insieme quali sono i talenti più cristallini della Serie B 2023.

Nicholas Bonfanti

Nicholas Bonfanti è senza ombra di dubbio uno dei talenti più brillanti della Serie B. Al momento milita nel campionato cadetto indossando la maglia del Modena, e si tratta di uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti in prospettiva. Formatosi nelle giovanili dell'Inter, Bonfanti ha realizzato ben 9 reti al suo primo anno da professionista, ed è stato decisivo per l'ottimo piazzamento raggiunto dal Modena, che lottava più che altro per la salvezza.

Quali sono le sue caratteristiche principali? Si parla di un attaccante possente, fisico e in grado di fare reparto da solo. Ha un mancino molto preciso e ha dimostrato sin da subito di avere un innato fiuto per il gol. In sintesi, riesce a mixare tutte le peculiarità più importanti che oggi vengono richieste ad un attaccante moderno.

Nicolò Contiliano

La SPAL è stata vittima di una stagione disastrosa, che ha portato la squadra alla retrocessione in C, ma ha comunque regalato qualche piccola gioia alla società. Si parla nello specifico dell'esordio di Nicolò Contiliano, un giovanissimo classe 2004 che potrebbe rappresentare uno dei gioielli della prossima generazione di calciatori italiani.

Non lo vedremo protagonista delle quote calcio serie B della prossima stagione, a meno che qualche squadra non decida di puntare su di lui e di privare la SPAL del suo talentino, presentando un'offerta economica importante. Ma quali sono le sue caratteristiche più significative? Contiliano è un centrocampista centrale che dimostra già di essere un veterano, per via delle sue spiccate doti di leader in campo e fuori dal campo.

I suoi punti di forza sono senza ombra di dubbio un atletismo molto evidente, con un'esplosività fuori dal comune, e una capacità di interdire che ne fanno un centrale dalle spiccate doti difensive. Nonostante questo, sa partecipare anche alla manovra offensiva, il che lo rende un vero e proprio jolly in campo, pronto a sparigliare le carte in qualsiasi momento della partita.

Lorenzo Canfora

La nostra top 3 di oggi si chiude con Lorenzo Canfora. Stavolta parliamo di un esterno offensivo amante della tecnica, dei dribbling e della velocità. Gli addetti ai lavori lo hanno paragonato quest'anno al fenomeno del Napoli Kvaratskhelia, anche se ovviamente parliamo (al momento) di due categorie di giocatori completamente diverse.

Canfora gioca col Benevento, e anche in questo caso non avremo il piacere di vederlo giocare la prossima Serie B, data la retrocessione della sua squadra, calciomercato permettendo.