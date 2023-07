“Espoir”, questa sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Seconda serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: questa sera, venerdì 21 luglio, alle ore 22 saranno dei “fuochi statunitensi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Rozzi a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: “Espoir”.



Rozzi

Fondata nel 1895, Rozzi's Famous Fireworks è un'azienda di produzione e visualizzazione di fuochi d'artificio a conduzione familiare con sede a Loveland, Ohio, USA.

Costruita sul sogno di un solo uomo, Paolo Rozzi, bisnonno di Nancy Rozzi, attuale direttrice, l'azienda nasce nel sud Italia nel 1895, per poi emigrare poco dopo in Pennsylvania.

Nel 1930, dopo che l'azienda crebbe in modo significativo, il figlio di Paolo, Arthur Rozzi, insieme ai suoi due figli, Joseph e Paul, trasferì l'attività a Cincinnati, Ohio, dove la trasformarono in quello che è diventata. Oggi a capo dell'azienda di famiglia, Nancy Rozzi, figlia di Joseph, attinge al suo know-how per innovare nel settore internazionale dei fuochi d'artificio, mostrando immaginazione assumendosi anche dei rischi per progettare spettacoli incantevoli.





Tema: “Espoir”

La speranza è una forza potente che ispira le persone a credere in un futuro migliore e ad agire per renderlo realtà. Può fornire conforto nei momenti difficili e motivare le persone a perseverare di fronte alle sfide.

I fuochi d'artificio artistici possono evocare la sensazione di speranza creando un senso di meraviglia nei suoi spettatori, spingendoli a immaginare un mondo più luminoso e più bello. Attraverso colori vibranti ed esplosive esplosioni di luce, lo spettacolo simboleggia il potenziale per nuovi inizi e un futuro ricco di possibilità.



Playlist

Wind of Change – Scorpions

Don’t You Worry Child – Swedish House Mafia

You’re My Best Friend – Queen

Artemis – Lindsey Stirling

A Sky Full of Stars – Coldplay

Titanium – Madilyn Bailey, Sia, David Guetta

Big Log – Robert Plant

The Spectre – Alan Walker

Jump – Van Halen

The Nights – Avicii