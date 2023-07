A.S. Monaco e DITN insieme per promuovere l'innovazione digitale nel Principato

In 4 anni, l'innovazione e il digitale hanno fatto grandi progressi nel Paese, e oggi offrono a tutta la popolazione e ai lavoratori un digitale sovrano, sicuro, inclusivo ed ecologico.

Con una partnership, AS Monaco e la DITN vogliono incoraggiare i tifosi del Club della Rocca ad utilizzare i nuovi strumenti digitali, promuovere l'innovazione nel Principato, contribuire alla diffusione e all'attrattiva di Monaco e fare del Principato un leader europeo del digitale associando la loro esperienza e la loro notorietà.

La biglietteria dell'AS Monaco sarà presto integrata all'App di ticket online MONAPASS, per far sì che i tifosi monegaschi abbiano già la possibilità di optare per un abbonamento digitale al 100% per la stagione 2023-24.

Nel contempo, il club rosso-bianco e la DITN lanceranno anche "Attractivity Challenges", un concorso aperto alle giovani imprese che sviluppano applicazioni nel campo dello sport o dello stadio connesso.

Inoltre, contenuti relativi agli eventi dell'AS Monaco saranno trasmessi sull'App "Your Monaco", un'applicazione mobile che trasmette le informazioni pratiche del Principato (trasporti, cantieri, menù delle scuole, calendario degli eventi, meteo, rassegna stampa locale ecc.).

Infine, la DITN metterà a disposizione dell'AS Monaco la sua rete di terminali tattili per promuovere le partite casalinghe e vari eventi della vita del Club.