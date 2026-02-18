Faith Kipyegon sulla pista del Meeting Herculis EBS 2026 (Foto)

Figura simbolo del mezzofondo mondiale e pluricampionessa olimpica, Faith Kipyegon ha già confermato la sua presenza sulla pista dello Stade Louis-II venerdì 10 luglio 2026. Dopo un’incursione di grande successo su strada in Principato, la kenyana farà il suo grande ritorno a Monaco, questa volta in pista, per un attesissimo 3000 metri.

A 32 anni, la tripla campionessa olimpica dei 1500 metri continua a scrivere la storia dell’atletica mondiale. Detentrice dei record del mondo sui 1500 metri e sul miglio, Faith Kipyegon ha recentemente ampliato il suo repertorio cimentandosi per la prima volta sui 10 km su strada durante il Monaco Run Gramaglia, ottenendo il tempo di 29’47”, che la colloca immediatamente tra le quindici migliori prestazioni di sempre sulla distanza al debutto.

Il Principato si conferma dunque luogo fortunato per la kenyana: proprio a Monaco, nel 2023, aveva segnato la storia stabilendo il record del mondo del miglio durante il Meeting Herculis EBS, confermando l’alchimia particolare tra la campionessa e la pista monegasca.

Nel 2026, sarà sui 3000 metri che Faith Kipyegon si misurerà con l’élite mondiale. Attualmente detiene il riferimento di 8’07”04, realizzato nel 2025 durante la Diamond League di Silesia, prestazione che la posiziona tra le migliori atlete mondiali sulla distanza. La sua presenza promette una gara di altissimo livello e costituisce un primo segnale forte per un’edizione 2026 che si preannuncia eccezionale.

Appuntamento quindi il 10 luglio 2026 allo Stade Louis-II per ammirare una delle più grandi atlete della storia del mezzofondo mondiale.



Informazioni sulla Wanda Diamond League

La Wanda Diamond League è il circuito dei 15 meeting più prestigiosi al mondo, offrendo eventi di altissimo livello a fan e atleti in tutto il mondo.

Questo circuito rappresenta un’opportunità unica per gli atleti di tutte le discipline di competere regolarmente ai massimi livelli durante la stagione estiva. Suddivisi in 32 discipline, gli atleti si sfidano nei 14 meeting del circuito per accumulare punti e tentare di qualificarsi per la finale della Wanda Diamond League, che si svolge su due giorni. Con meeting organizzati in 13 Paesi su quattro continenti, la Diamond League è uno dei circuiti sportivi più internazionali.

Nel 2025, il circuito ha accolto 400.000 spettatori negli stadi più iconici del pianeta ed è stato trasmesso in televisione in 170 Paesi. Ha inoltre raggiunto una community online di cinque milioni di follower sui social network in tutto il mondo, generando oltre un miliardo di impression e più di 900 milioni di visualizzazioni video su tutte le piattaforme.

La stagione 2026 della Diamond League inizierà a Doha l’8 maggio e si concluderà con la finale di due giorni a Bruxelles il 4 e 5 settembre.



