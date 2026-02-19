Biatlon gratuito per tutti a Tende: a Castérino si prova lo sport dei campioni

Nel cuore delle Alpes du Sud prosegue per tutta la stagione invernale l’iniziazione gratuita al biathlon organizzata nella località montana di Tende. L’esperienza è guidata da Pierre, addetto alla sicurezza e manutenzione delle piste della stazione sciistica di Castérino, che accompagna i partecipanti alla scoperta di uno degli sport invernali più completi.

L’attività, iniziata il 17 gennaio 2026 e in programma fino al 30 aprile 2026, si svolge ogni fine settimana con orario 13:30 – 17:00 il sabato e la domenica, a quota 1500 metri. L’iniziazione permette di avvicinarsi al biathlon combinando sci di fondo e tiro, offrendo la possibilità di provare in sicurezza le sensazioni degli atleti professionisti immersi in un ambiente naturale di grande pregio.

L’esperienza è pensata per un pubblico ampio — bambini, ragazzi e adulti — ed è accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina. I gruppi sono contenuti per garantire qualità didattica e sicurezza durante le prove.

L’iniziativa è completamente gratuita e rappresenta un’occasione originale per vivere la montagna in modo attivo e sostenibile.

Per raggiungere Castérino nel fine settimana è inoltre possibile utilizzare il treno della neve, soluzione panoramica ed ecologica che consente di arrivare alla stazione ammirando i paesaggi innevati.

Per informazioni e prenotazioni:

07 84 34 62 49 – 04 83 93 98 82