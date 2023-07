Una proposta per l’estate: escursioni ai forti delle Alpi Marittime

Una proposta per l’estate che può riservare sorprese stimolanti oltre a consentire escursioni interessanti nell’entroterra della Costa Azzurra, quella d’ inserire i fortini delle Alpi Marittime fra le mete delle proprie escursioni.



Il Département des Alpes-Maritimes propone una serie delle visite guidate o individuali alla scoperta di 16 strutture fortificate, costruite tra il XVI e il XX secolo: un’opportunità per immergersi nella storia delle fortificazioni e comprendere meglio il turbolento passato vissuto da un territorio spesso in guerra ed alla perenne ricerca di strumenti difensivi.





Il patrimonio fortificato è eccezionalmente ricco: dal XVI alla metà del XX secolo furono eretti forti su tutto il territorio, dal mare alla montagna. Per mettere in risalto questo patrimonio storico, il Dipartimento delle Alpi Marittime ha organizzato visite guidate e attività all'interno dei 16 forti.



Aperture eccezionali sono in programma in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023: tra le 16 opere fortificate sono annoverati anche tre forti, solitamente chiusi al pubblico, che accoglieranno i visitatori, il 16 e 17 settembre 2023. Saranno così proposte visite gratuite al Fort de la Revère (nel parco della Grande Corniche), al Fort du Gordolon a Roquebillière ed al Fort de l'Agaisen a Sospel.

Fort Maginot, Sospel