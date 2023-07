Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanaleBuone notizie per chi soffre di allergia, nessun Dipartimento è classificato ad alto rischio di allergia per quanto riguarda i pollini delle graminacee: sono comunque presenti su tutto il territorio, ma con un rischio medio.

I pollini di orticacee e piantaggine sono ancora oggi molto presenti ma, essendo poco allergenici, il rischio di allergia non supererà il livello basso.



I pollini di castagno sono sempre meno numerosi e non daranno fastidio agli allergici con un basso rischio di allergia in alcuni dipartimenti, soprattutto in Bretagna.



Attenzione al polline di ambrosia, che arriva a poco a poco ed è già presente in piccole quantità nella valle del Rodano. Il rischio di allergia legato a questi pollini sarà basso nei prossimi giorni nel Rodano, nella Drôme, nell'Ardèche e nell'Isère. Questo rischio può salire rapidamente al livello successivo.



E’ il momento giusto per occuparsi dell’ambrosia che sta per “imperversare”. È sempre un buon momento per intervenire prima che entri in piena fioritura:

Sulla mia proprietà: lo strappo.

Fuori dalla mia proprietà, su suolo pubblico, se ci sono solo poche piante: le strappo.

Al di fuori della mia proprietà, se ce ne sono molte segnalo l'area infestata sulla piattaforma www.signalement-ambroisie.fr

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Graminacee, rischio basso

Parietaria, rischio basso