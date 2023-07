Barbecue e condominio, convivenza difficile

C'è il sole e fa caldo, la stagione del barbecue è iniziata: carnivori o vegetariani, questo metodo di cottura piace a tutti. Eppure, può essere molto pericoloso ed anche creare noiose dispute con i vicini.

Ogni anno, il Ministero della Salute elenca una media di 200 incidenti domestici causati dai barbecue.

Le regole per evitare un incidente

Dove installare il tuo barbecue senza rischi

Un barbecue, sia elettrico che a gas, deve essere installato all'esterno su una superficie piana e idonea. È necessario posizionarlo lontano da qualsiasi oggetto o materiale infiammabile come tovaglie, mobili da giardino, cespugli.



Quali sono i principali rischi

Ustioni

Utilizzare un barbecue senza precauzioni può causare gravi ustioni, per evitarle è fondamentale:

Installare il dispositivo al riparo dal vento, su una superficie sicura.

Sistemare un contenitore con acqua ed un estintore vicino al barbecue.

Non utilizzare alcun prodotto infiammabile per accendere il barbecue o per ravvivare le fiamme perché, unito ad una fiamma viva, può provocare un getto di fiamma e, di conseguenza, gravi ustioni.

Evitare di indossare abiti larghi quando si accende o si cucina.

Usare un grembiule di tela e guanti protettivi.

Evitare di collocare bevande alcoliche vicino al barbecue.

Non spostare il barbecue acceso, le braci possono essere calde anche dopo 24 ore.

Tenere i bambini lontani dal barbecue

In caso di ustione superficiale: utilizzare il metodo 3x15. Cioè far scorrere acqua a 15°C per 15 minuti ad una distanza di 15 cm sopra l'ustione. Non tentare di rimuovere gli indumenti attaccati alla pelle ustionata. Chiedere il parere di un medico prima di applicare qualsiasi crema o trattamento.