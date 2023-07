C'è anche il Principato di Monaco nel progetto Observ'Alp, tra i vincitori del programma franco-italiano Alcotra

Il 5 luglio scorso, il Comitato di sorveglianza del programma europeo franco-italiano ALCOTRA ha selezionato 23 progetti comprendenti partner regionali per un importo FESR globale di circa 33,7 milioni di euro.



I tre dipartimenti alpini della regione (Alpi dell'Alta Provenza, Alte Alpi e Alpi Marittime) potranno così attuare progetti su temi chiave per il territorio regionale.

Si articoleranno, nel quadro della strategia regionale, sulll'eliminazione degli ostacoli ad una migliore cooperazione transfrontaliera, la riduzione degli effetti del cambiamento climatico, lo sviluppo economico e l'innovazione, il turismo sostenibile e destagionalizzato, la

mobilità sostenibile ed inoltre cultura, occupazione e formazione.



Tra i vincitori, il Comitato ha selezionato il progetto Observ'Alp, di cui la Regione Sud è capofila. È il primo progetto ALCOTRA che comprende il Principato di Monaco.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Métropole Nice Côte d'Azur in collaborazione con Agence d'Urbanisme Azuréenne, le Regioni Piemonte e Liguria, la città metropolitana di Torino e la Missione operativa Transfrontaliera.Anche Genova è partner associato del progetto.



Con un ammontare totale di 500.000 euro, di cui 400.000 di euro di fondi FESR, permetterà ai territori interessati di condividere i loro dati locali nell'ambito di problematiche transfrontaliere comuni e di avviare molteplici azioni, in particolare in materia di mobilità transfrontaliera, sviluppo delle filiere economiche comuni, gestione delle crisi climatiche e sanitarie.

I dati raccolti permetteranno poi di conoscere meglio la popolazione, i servizi pubblici e di identificare i bisogni del territorio nel suo insieme.



"Sono felice che la nostra Metropoli sia ancora una volta al centro della cooperazione transfrontaliera tra Francia, Italia e Principato di Monaco - dice il sindaco di Nizza, Christian estrosi - Il progetto offre un'opportunità concreta per ottenere risultati utili e sfruttabili, che permetteranno domani di migliorare la continuità delle politiche pubbliche tra il nostro territorio, quello del Principato e da parte italiana, per apportare soluzioni alle sfide della vita quotidiana dei cittadini dello spazio transfrontaliero".