Le “calde” notti di Cannes (Foto e Video)

Bisogna stare attenti a non farsi trarre in inganno, nulla di hard o di trasgressivo, ma non per questo è meno interessante o non merita una puntata.

Si tratta dei “Nocturnes Cannoises” che fino a giovedì 31 agosto animano, tre sere la settimana, i quartieri della “capitale del cinema”.

Cannes è interessante anche per quanto riesce ad offrire nelle serate estive e i Nocturnes Cannoises ne sono un esempio.

Si tratta di un pittoresco e attraente mercato dell'artigianato che propone i prodotti locali e gli oggetti decorativi che ben si adattano alle serate estive, quando il sole lascia lo spazio alle stelle e la luna si riflette sulla baia.

Dove andare per partecipare e vivere i Nocturnes Cannoises?

Il martedì sera - Esplanade Pantiero (tranne martedì 29 agosto)

Il mercoledì sera - Piazza del mercato La Bocca

Il giovedì sera - Boulevard Jean Hibert (eccetto giovedì 24 agosto).