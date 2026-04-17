Parcheggi a Nizza, scatta la tolleranza di 15 minuti: meno sanzioni e più flessibilità

Da alcuni giorni, il sistema di sosta a pagamento su strada a Nizza introduce una novità significativa: una tolleranza di 15 minuti per gli automobilisti al momento dell’emissione del ticket, sia tramite parcometro sia attraverso l’app mobile PayByPhone.

La misura riguarda complessivamente 14mila posti auto distribuiti sul territorio comunale.



Il provvedimento consente agli utenti di disporre di un margine temporale aggiuntivo ogni volta che avviano o prolungano la sosta, evitando così la necessità di recarsi in fretta alla colonnina o di lasciare il veicolo con le quattro frecce accese nel timore di incorrere in sanzioni.



L’iniziativa rientra tra i primi interventi previsti dal piano parcheggi promosso dall’amministrazione comunale. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più flessibile il sistema, riducendo la pressione legata alle multe per mancato pagamento o ritardi minimi, spesso percepite come eccessivamente rigide.





La nuova finestra di tolleranza punta inoltre a rispondere alle esigenze sia degli automobilisti sia delle attività commerciali del centro cittadino. Una maggiore accessibilità alla sosta dovrebbe infatti favorire la frequentazione delle aree commerciali e sostenere il tessuto dei piccoli negozi.



Dal punto di vista operativo, l’introduzione dei 15 minuti non comporta modifiche sostanziali nelle attività di controllo: i sistemi informatici utilizzati dagli operatori sono stati aggiornati per includere automaticamente il nuovo intervallo di tolleranza.



Sul piano economico, l’impatto per le casse comunali appare limitato. A fronte di entrate annuali di circa 20 milioni di euro tra ticket e sanzioni, la perdita stimata legata alla misura si aggira intorno ai 30mila euro.



L’intervento rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia sulla mobilità urbana. Tra le prossime novità allo studio figura l’introduzione di due ore di sosta gratuita in tutta la città, prevista indicativamente nella seconda metà dell’anno, compatibilmente con gli adeguamenti tecnici dei parcometri. Nel lungo periodo è inoltre prevista la realizzazione di circa 5mila nuovi posti per auto e due ruote.



