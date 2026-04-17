Forville rinasce: il cantiere che sta salvando il cuore storico di Cannes (Foto)

Non è una semplice riqualificazione, ma un intervento strutturale di portata storica quello in corso al Marché Forville, da sempre considerato il “ventre” e l’anima della città. Il progetto avviato dal Comune punta a salvaguardare e rilanciare uno dei luoghi più identitari di Cannes, oggi al centro di un cantiere imponente e altamente tecnico.



Le verifiche effettuate durante i lavori hanno infatti rivelato condizioni molto più critiche del previsto: in alcuni punti le strutture metalliche risultano corrose fino al 70%, mentre le murature storiche appaiono fortemente indebolite.

A complicare ulteriormente l’intervento è arrivata, in corso d’opera, l’introduzione di stringenti norme antisismiche paragonabili a quelle previste per edifici di nuova costruzione, nonostante si tratti di una struttura centenaria e tutelata.







Di fronte a queste criticità, l’amministrazione guidata dal sindaco David Lisnard ha scelto di non ridimensionare il progetto, ma di rafforzarlo. Il piano è stato così rivisto in profondità, a partire dalle fondamenta: sono stati realizzati 475 pali di sostegno, spinti fino a 20 metri nel sottosuolo, per garantire stabilità e sicurezza all’intero edificio.



Si tratta di un intervento cardine del mandato amministrativo, con un obiettivo chiaro: preservare nel tempo un simbolo della città e renderlo ancora più attrattivo per cittadini, turisti e operatori commerciali.

Il nuovo Forville si presenterà con spazi rinnovati, una struttura consolidata e, soprattutto, con un grande giardino pubblico sulla copertura, destinato a diventare uno dei luoghi più iconici di Cannes.





«Non è un semplice abbellimento, ha dichiarato il sindaco, ma un’operazione di tutela e valorizzazione duratura di un patrimonio fondamentale. I lavori si sono rivelati più lunghi e complessi del previsto per le reali condizioni dell’edificio e per le nuove prescrizioni tecniche, ma la volontà resta invariata: proteggere Forville e garantirne il futuro».



Il cantiere, iniziato con la sistemazione delle reti sotterranee tra il 2023 e il 2024, è entrato nel vivo con interventi di grande complessità ingegneristica.

Dopo la posa dei pali e il rafforzamento dei pilastri, si è passati al consolidamento delle travi portanti: quelle esistenti vengono parzialmente smontate, integrate con nuove armature metalliche e ricostruite con getti di calcestruzzo per creare una struttura unica e più resistente.





Per operare in sicurezza a circa sei metri di altezza, è stata installata una vasta impalcatura con piani intermedi che consente agli operai di lavorare simultaneamente e con maggiore efficienza. Parallelamente, si procede alla preparazione delle superfici e al collegamento tra travi e solai, fino alla realizzazione di una nuova soletta continua.



Nonostante il cantiere, il mercato continua a vivere: dal 31 marzo 2026 i pescatori sono tornati a occupare i loro spazi, mentre nuovi commercianti hanno trovato posto sotto il tendone delle Allées de la Liberté, ampliando l’offerta gastronomica e commerciale.



L’intervento sul Marché Forville rappresenta così molto più di una ristrutturazione: è un’operazione di salvataggio e rilancio che guarda al futuro senza perdere il legame con la tradizione. Quando i lavori saranno conclusi, Cannes potrà contare su un mercato storico completamente rinnovato, capace di restare, oggi come domani, uno dei suoi principali cuori pulsanti.



