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Altre notizie | 17 aprile 2026, 17:00

Forville rinasce: il cantiere che sta salvando il cuore storico di Cannes (Foto)

Intervento senza precedenti sul mercato simbolo della città: lavori più complessi del previsto, ma destinati a trasformarlo in un nuovo polo tra tradizione e innovazione

I lavori nel Mercato di Forville a Cannes sono iniziati con l’installazione di 475 pali di fondazione, profondi tra i 12 e i 20 metri. @Ville de Cannes

I lavori nel Mercato di Forville a Cannes sono iniziati con l’installazione di 475 pali di fondazione, profondi tra i 12 e i 20 metri. @Ville de Cannes

Non è una semplice riqualificazione, ma un intervento strutturale di portata storica quello in corso al Marché Forville, da sempre considerato il “ventre” e l’anima della città. Il progetto avviato dal Comune punta a salvaguardare e rilanciare uno dei luoghi più identitari di Cannes, oggi al centro di un cantiere imponente e altamente tecnico.

Le verifiche effettuate durante i lavori hanno infatti rivelato condizioni molto più critiche del previsto: in alcuni punti le strutture metalliche risultano corrose fino al 70%, mentre le murature storiche appaiono fortemente indebolite.

A complicare ulteriormente l’intervento è arrivata, in corso d’opera, l’introduzione di stringenti norme antisismiche paragonabili a quelle previste per edifici di nuova costruzione, nonostante si tratti di una struttura centenaria e tutelata.



Di fronte a queste criticità, l’amministrazione guidata dal sindaco David Lisnard ha scelto di non ridimensionare il progetto, ma di rafforzarlo. Il piano è stato così rivisto in profondità, a partire dalle fondamenta: sono stati realizzati 475 pali di sostegno, spinti fino a 20 metri nel sottosuolo, per garantire stabilità e sicurezza all’intero edificio.

Si tratta di un intervento cardine del mandato amministrativo, con un obiettivo chiaro: preservare nel tempo un simbolo della città e renderlo ancora più attrattivo per cittadini, turisti e operatori commerciali.

Il nuovo Forville si presenterà con spazi rinnovati, una struttura consolidata e, soprattutto, con un grande giardino pubblico sulla copertura, destinato a diventare uno dei luoghi più iconici di Cannes.



«Non è un semplice abbellimento, ha dichiarato il sindaco, ma un’operazione di tutela e valorizzazione duratura di un patrimonio fondamentale. I lavori si sono rivelati più lunghi e complessi del previsto per le reali condizioni dell’edificio e per le nuove prescrizioni tecniche, ma la volontà resta invariata: proteggere Forville e garantirne il futuro».

Il cantiere, iniziato con la sistemazione delle reti sotterranee tra il 2023 e il 2024, è entrato nel vivo con interventi di grande complessità ingegneristica.

Dopo la posa dei pali e il rafforzamento dei pilastri, si è passati al consolidamento delle travi portanti: quelle esistenti vengono parzialmente smontate, integrate con nuove armature metalliche e ricostruite con getti di calcestruzzo per creare una struttura unica e più resistente.



Per operare in sicurezza a circa sei metri di altezza, è stata installata una vasta impalcatura con piani intermedi che consente agli operai di lavorare simultaneamente e con maggiore efficienza. Parallelamente, si procede alla preparazione delle superfici e al collegamento tra travi e solai, fino alla realizzazione di una nuova soletta continua.

Nonostante il cantiere, il mercato continua a vivere: dal 31 marzo 2026 i pescatori sono tornati a occupare i loro spazi, mentre nuovi commercianti hanno trovato posto sotto il tendone delle Allées de la Liberté, ampliando l’offerta gastronomica e commerciale.

L’intervento sul Marché Forville rappresenta così molto più di una ristrutturazione: è un’operazione di salvataggio e rilancio che guarda al futuro senza perdere il legame con la tradizione. Quando i lavori saranno conclusi, Cannes potrà contare su un mercato storico completamente rinnovato, capace di restare, oggi come domani, uno dei suoi principali cuori pulsanti.

Intervento di consolidamento strutturale delle travi.

Intervento di consolidamento strutturale delle travi.

Poiché le travi si trovano a circa 6 metri di altezza, è stato installato un ampio ponteggio con piano intermedio, posizionato a circa 1 metro sotto le travi su tutta l’area del mercato.

Poiché le travi si trovano a circa 6 metri di altezza, è stato installato un ampio ponteggio con piano intermedio, posizionato a circa 1 metro sotto le travi su tutta l’area del mercato.

In primo piano, travi non ancora rinforzate e già predisposte con fori per l’inserimento delle armature; sullo sfondo, travi già consolidate.

In primo piano, travi non ancora rinforzate e già predisposte con fori per l’inserimento delle armature; sullo sfondo, travi già consolidate.

Fase di preparazione tecnica delle travi rinforzate.

Fase di preparazione tecnica delle travi rinforzate.

Le armature lasciate in attesa consentono il collegamento con le solette di copertura; successivamente viene colato uno strato di calcestruzzo per creare continuità strutturale tra travi e solai.

Le armature lasciate in attesa consentono il collegamento con le solette di copertura; successivamente viene colato uno strato di calcestruzzo per creare continuità strutturale tra travi e solai.

Beppe Tassone

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