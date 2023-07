Meduse, un sito internet ci informa in tempo reale sulla loro presenza

La presenza delle meduse è uno spauracchio forte per quanti frequentano le spiagge e si vogliono concedere un bagno in mare.

Creano problemi, a volte anche rilevanti e incontrarsi con loro, mentre si nuota, non è per nulla piacevole.

Dove sono? Dove bisogna stare attenti e dove la loro presenza è molto bassa?

Un sito internet, con una carta interattiva analizza le coste del Mediterraneo e dell’Atlantico per indicare i livelli di presenza.

Per accedere al mondo delle meduse e sapere dove vi sono maggiori probabilità di incontrarle è sufficiente cliccare qui

Il sito è aggiornato i n tempo reale.

In ogni caso ecco cosa fare in caso di puntura delle meduse





Appena si giunge a riva applicare sulla parte che è stata punta della sabbia e lasciarla seccare al sole per qualche minuto, poi, muniti di una carta di credito o di quella dei supermercati, togliere la sabbia grattandola via in modo deciso.

Rimuovere i filamenti con una pinzetta;

Se si ha dolore immergere la parte punta nell’acqua di mare, possibilmente tiepida.

Successivamente utilizzare un antisettico che sia privo di alcol.

Infine, se il dolore continua, assumere del paracetamolo, sempre che non si sia allergici.

Nel caso il dolore dovesse perdurare, recarsi in farmacia o sentire un medico, ma normalmente la situazione si assorbe nel giro di qualche ora.



Cosa assolutamente non fare