Centenario della nascita di Ranieri III, il Sovrano regala una medaglia commemorativa numerata ai monegaschi

In occasione delle Commemorazioni del Centenario della nascita del Principe Ranieri III, sarà donata da S.A.S. il Principe Sovrano a ogni persona di nazionalità monegasca (bambini nati fino al 31 maggio 2023 inclusi), una moneta commemorativa numerata.

Sarà possibile ritirarla fino a venerdì 1º settembre presso il Comune di Monaco dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 (esclusi i giorni festivi).



Le persona dovranno tassativamente presentarsi con la carta d'identità monegasca e per i minorenni è necessario essere accompagnati da uno dei due genitori.

In caso di delega bisognerà presentarsi in possesso di una procura redatta su carta libera, datata e firmata dalla persona monegasca che non può presentarsi, accompagnata dalla copia del documento d'identità monegasco della persona e dal documento d'identità della persona incaricata di ritirare la moneta commemorativa.