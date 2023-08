Ottimizzare la connessione internet su smartphone, ecco alcuni consigli utili

Non c’è dubbio che, al giorno d’oggi, sono sempre di più le persone che utilizzano smartphone e altri dispositivi mobili come strumenti per affrontare tantissime situazioni nella quotidianità. Non si tratta solo di lavoro, ma anche di divertirsi con videogame e applicazioni davvero di ogni tipo. È per questo motivo che tante persone vorrebbero conoscere i migliori sistemi per ottimizzare la connessione al web dal proprio device mobile.

Il primo passo è sempre quello di individuare le migliori offerte telefonia mobile , sfruttando le apposite piattaforme che offrono tale servizio. Una volta che si è trovata l’offerta che meglio riesce a soddisfare le proprie esigenze e preferenze, ecco che il passaggio successivo sarà quello di dare uno sguardo a tutti quei suggerimenti che possono migliorare e ottimizzare la connessione a internet, in modo tale da rendere ogni tipo di attività decisamente più fluida e pratica da svolgere.

Come mai la connessione dal cellulare rallenta

Capita piuttosto di frequente di notare dei veri e propri rallentamenti improvvisi della connessione internet quando si naviga dal proprio smartphone. In questi casi, può capitare che la motivazione principale sia legata a un vero e proprio affollamento del ripetitore di zone, a maggior ragione se è stato scelto un fornitore di servizi virtuale. In queste situazioni, le opzioni a propria disposizione per risolvere il problema, in realtà, sono poche. Infatti, ci si può solamente spostare in un’altra area oppure affidarsi alla speranza che i tanti device connessi diminuiscano in fretta.

Nel caso in cui, però, non vi doveste ritrovare in queste due casistiche, ecco che i problemi potrebbero essere di altro tipo. Ad esempio, la bassa velocità di connessione a internet potrebbe essere legata alla mancanza di una copertura di rete adeguata, oppure impiegare una tecnologia di collegamento piuttosto vetusta e non al passo con i tempi, ma il problema potrebbe riguardare anche il download di upload in background che rallenta notevolmente la connessione a internet per altri scopi.

Avete controllato la copertura di rete?

Una delle prime cose da fare è sicuramente quella di andare a controllare la copertura di rete che viene garantita dall’operatore che è stato scelto. Già verificando lo stato di quell’icona che si trova in alto a destra, nella maggior parte degli smartphone, si può avere una prima risposta in tal senso. Se ci sono tutti i cerchi e le tacchette, allora vuol dire che la copertura di rete e il segnale sono ottimi. In caso contrario, ecco che c’è qualche problema da affrontare. Non solo, dal momento che torna anche decisamente utile verificare se, di fianco al simbolo legato al segnale, è presente la connessione 3G, 4G/LTE o 5G .

Aggiornamenti in background? Rallentano lo smartphone

Tra le altre situazioni che potrebbero comportare una difficoltà a livello di navigazione dal vostro smartphone troviamo certamente anche l’impiego eccessivo di dati in background. La responsabilità è di numerose applicazioni che sono state scaricate, ma anche dello stesso sistema operativo. In poche parole, capita spesso e volentieri che le varie app vengano aggiornate in maniera del tutto silenziosa, ovvero senza che l’utente se ne accorga. Insomma, quando sembra che lo smartphone non stia facendo nulla, magari invece sta scaricando megabyte e megabyte di dati per l’aggiornamento di app che non vengono mai aperte in primo piano in realtà.

Per fortuna, sia i dispositivi che montano il sistema operativo di Android , sia quelli con iOS possono sfruttare un’apposita funzionalità per limitare tale opzione. Infatti, si può gestire il download dei vari aggiornamenti sia delle app che del sistema operativo, impostandolo secondo le proprie preferenze. Ad esempio, si può decidere di fare in modo che il download degli aggiornamenti parta solo ed esclusivamente in presenza di collegamento alla rete WiFi, oppure far partire il download solo dopo aver concesso apposita autorizzazione.

L’utilizzo delle reti a 5 GHz

Un altro consiglio che può tornare senz’altro utile se notate dei rallentamenti nella connessione al web del vostro smartphone quando siete collegati a una rete WiFi, è quello di stimolarla provando a impiegare la rete a 5 GHz. Si tratta di reti che lavorano garantendo la possibilità di sfruttare delle performance nettamente migliori, a maggior ragione quando si è fisicamente in prossimità del router oppure in zone in cui ci sono tanti altri device elettronici. Questo tipo di rete, infatti, non viene influenzata, se non in maniera limitatissima, dalla presenza di interferenze elettromagnetiche oppure collisioni di canali, dal momento che fa leva su un’ampiezza di banda superiore.