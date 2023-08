Brutta storia per l'attaccante dell'AS Monaco Wissam Ben Yedder: è accusato di stupro

Wissam Ben Yedder (Foto AS Monaco)

Brutta storia quella che sta coinvolgendo l'attaccante del Monaco Wissam Ben Yedder.

Il giocatore è finito sotto inchiesta con un'accusa gravissima: stupro, tentato stupro e aggressione sessuale. Jean-Philippe Navarre, vice procuratore della Repubblica di Nizza, ha confermato i fatti sostenendo che nei confronti di Ben Yedder è stato aperto un fascicolo d'indagini.

Wissam Ben Yedder è stato fermato e per la sua liberazione è stata richiesta una cauzione di 900.000 euro.

Nella stessa inchiesta è finito anche il fratello 25enne del giocatore, anch'egli accusato degli stessi capi d'imputazione.

Entrambi sono stati arrestati martedì scorso.

Secondo i giudici, ad accusare il giocatore e suo fratello sono due giovani donne di 19 e 20 anni che asseriscono di essere state forzatamente costrette ad avere un rapporto sessuale con loro al termine di una serata trascorsa insieme lunedì 10 luglio a Beausoleil.

Ben Yedder, 32 anni, ha debuttato nel calcio professionistico a Tolosa prima di entrare a far parte del club spagnolo del Siviglia nel 2016, dove è esploso. Tornato in Francia nel 2019 all'AS Monaco, conta 19 presenze nella squadra francese, per la quale ha segnato tre gol. Con 19 gol segnati la scorsa stagione, Wissam Ben Yedder è tra i primi dieci marcatori del campionato di Ligue 1.