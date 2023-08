L'Italia ha una lunga storia legata al gioco da casinò e la popolarità delle macchinette in stile cabinato, è esplosa negli anni '80 e '90. Con oltre la metà di slot machine del paese situate in piccoli locali piuttosto che nei casinò, gli italiani non devono andare lontano per tentare la fortuna.

La maggior parte di questi si trova nei bar, nelle tabaccherie e nelle sale da gioco piuttosto che nei casinò tradizionali. E oltre la metà degli apparecchi, sono da bar e generano un indotto di oltre 90 miliardi di euro di scommesse all'anno e 10 miliardi di euro di entrate fiscali per il governo italiano. Le macchinette sono regolamentate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per garantire il fair play. In questo articolo esploreremo alcune delle macchinette più celebri in Italia e cercheremo di rispondere alla domanda delle domande: quali sono le slot da bar che pagano di più?

Book of Ra Deluxe

Questa videoslot da bar a 10 linee di pagamento dello sviluppatore Novomatic trae ispirazione dall'antico Egitto, con simboli come Faraoni, scarabei e il famoso Libro di Ra. Una delle slot più popolari in tutta Italia, Book of Ra Deluxe è amata per le sue entusiasmanti funzionalità Bonus. Durante i giri gratuiti, uno speciale simbolo in espansione può portare a massicci pagamenti.

Supreme Hot

A volte i game classici lo diventano per un motivo essenziale. Supreme Hot del produttore EGT è modellato sulle slot della vecchia scuola slot da bar con i suoi 3 rulli e simboli retrò come bar, campane e 7 fortunati. Non lasciarti ingannare dal suo aspetto semplice: con pagamenti frequenti e un alto ritorno al giocatore, Supreme Hot soddisfa le voglie dei giocatori per grandi vincite.

Age of Troy

Questa iconica videoslot dà vita alla leggenda della guerra di Troia in un formato elegante ed emozionante. Offrendo modi per vincere su 20 linee di pagamento, Age of Troy dello sviluppatore leader Playtech include funzionalità epiche come rulli che crollano e giri gratuiti con Moltiplicatori che avanzano fino a 15x. La grafica sontuosa e la musica d'atmosfera migliorano l'esperienza di gioco.

Zodiac Wheel

Entra nel mondo astrologico con Zodiac Wheel di EGT. Questo game a tema cosmico offre abbondanti possibilità di vincita su 5 linee di pagamento con Jolly impilati e simboli astrologici come gemme, luna, pianeti e altro ancora. La grafica nitida e la musica onirica di Zodiac Wheel esaltano la sua atmosfera mistica.

Columbus

Columbus è una slot machine da bar sviluppata da Novomatic. Il titolo prende il nome da Cristoforo Colombo, il famoso esploratore che scoprì le Americhe. Columbus presenta rulli rotanti con vari simboli, incluse icone tematiche relative ai viaggi e all'esplorazione di Columbus, come navi, mappe, bussole e scrigni del tesoro. L'obiettivo è allineare simboli corrispondenti sui rulli su linee di pagamento attive per vincere premi.

Lucky Lady's Charm

Lucky Lady's Charm è un popolare titolo sviluppato da Novomatic, ampiamente conosciuto per la sua presenza nei casinò tradizionali ed è stato adattato anche per i portali iGaming.

Il tema del game ruota attorno alla fortuna e al fascino, in particolare con una donna fortunata come personaggio principale. Composta da cinque rulli, offre molteplici linee di pagamento su cui i giocatori possono scommettere. I simboli includono tipicamente portafortuna come ferri di cavallo, quadrifogli, coccinelle e altri oggetti associati alla buona sorte. Il simbolo più prezioso è di solito la stessa Lucky Lady, che funge da simbolo wild e può sostituirsi ad altri simboli per formare combinazioni vincenti.

Sintesi essenziale

In questo articolo abbiamo cercato di rispondere alla domanda: quali sono le slot da bar che pagano di più, nel nostro paese, entrare in un bar spesso significa avere la possibilità di provare cabinati popolari a livello mondiale. Giochi come Book of Ra Deluxe, Columbus, Supreme Hot o Lucky Lady's Charm hanno dimostrato la loro capacità di trasformare piccole scommesse in Jackpot che cambiano la vita, ovviamente in caso di estrema e rara fortuna.

Sia gli italiani che i visitatori vorranno tentare la fortuna con questi giochi ad alto rendimento. Che si tratti di Roma, Napoli o di un paesino, questi game offrono la possibilità di fare grandi partite. Invitiamo comunque alla moderazione e alla ragionevolezza quando si scommette con soldi veri.