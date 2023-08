Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Isola 2000 e dintorni (Foto)

Questa volta a piedi e senza la sua inseparabile bicicletta, Danilo Radaelli ci accompagna alla scoperta dei dintorni di Isola 2000.

Le fotografie raccontano la salita al Col du Mercier (2343 metri) e quella al Colle della Lombarda (2350 metri) con un incontro con le marmotte.



Qualche informazione con l’aiuto del web.

Isola 2000, situata nell’omonimo comune francese, è una delle stazioni sciistiche più importanti a sud delle Alpi, che si trova a pochi chilometri dal confine italiano. Fa parte della Val di Ciastiglione, a quindici chilometri di distanza dal comune francese di Isola, nel dipartimento delle Alpi Marittime.

La Val di Ciastiglione ha fatto parte del territorio italiano fino al Trattato di Parigi del 1947: questa località infatti si trova a soli 63 chilometri da Cuneo. Era la zona di caccia preferita dai Savoia.

La costruzione di Isola 2000 è iniziata nel 1971. La sua estensione supera i duemila ettari e comprende quindici cime che partono da un’altitudine minima di 2450 metri ad una massima di 2974 metri; l’aggiunta del numero “2000” accanto alla denominazione sta a significare proprio l’altitudine sulla quale si colloca questa località.

La sua collocazione geografica è ottima: consente di godere della neve in inverno, ma soprattutto del sole in estate.

Soggiornare in questa località in estate consente di goderne appieno dei bellissimi e rilassanti paesaggi. Le cime si ergono maestose e dominano la valle verde e rigogliosa.

Per gli amanti dello sport vi sono moltissimi itinerari da percorrere, in mountain bike o a piedi, che permettono di raggiungere luoghi meravigliosi. Gli amanti dell’escursionismo e delle passeggiate in montagna hanno l’imbarazzo della scelta in merito ai percorsi da intraprendere.



Escursioni e posti da visitare

Il territorio di Isola 2000 è compreso nel Parco Nazionale del Mercantour. Il Parco si estende dalle Alpi Marittime alle Alpi dell’Alta Provenza, è stato istituito nel 1979 e nel 1993 è stato insignito del diploma europeo delle aree protette.

Il Parco vanta una ricchissima vegetazione ed una variegata flora: nelle passeggiate, partendo da Isola 2000, si potranno facilmente incontrare cervi, caprioli, stambecchi, marmotte, camosci, mufloni, cinghiali ed altre specie di animali che popolano le zone montuose.

Sono inoltre ospiti del Parco lupi giunti naturalmente dall’Abruzzo. Guardando verso il cielo si può osservare il volo di rare specie di uccelli, quali il gipeto, l’aquila reale, il fagiano di monte, la pernice. Salendo di quota fanno capolino, inoltre, il gracchio alpino ed il gracchio corallino.

Partendo dalla stazione di Isola 2000 si può andare a visitare i Laghi di Vens: luogo molto amato da esperti dai botanici e dai fotografi.