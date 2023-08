Ha il piede troppo pesante Max Verstappen: "beccato" con il suo bolide da 2,7 milioni di euro a superare i limiti di velocità sull'A8 (VIDEO)

Sta facendo il giro della rete un video girato da Mark Cox, amico e coach personale del campione di Formula 1 Max Verstappen, mentre riprende il pilota alla guida della sua auto sull'autostrada A8, tra Nizza ed il Principato di Monaco.

Postato prima su una "storia" di Instagram, il video è poi rimbalzato anche su Twitter e conta già oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

Si vede il pilota monegasco (risiede nel Principato), moltiplicare più infrazioni. La sequenza dura in tutto una ventina di secondi e mostra Max Verstappen alla guida della sua Aston Martin Valkyrie, un'auto del valore di 2,7 milioni di euro. (Guarda QUI il video su Twitter)

La scena si svolge nei pressi di Nizza Nord, dentro la galleria Canta-Galet nella quale il limite massimo è di 90 km/h. Il pilota la percorre ai 124 km/h. Una sciocchezza per un campione del suo calibro e soprattutto per una vettura che sui circuiti può toccare anche i 335 km/h, ma un'infrazione bella e buona per il codice della strada francese che gli costerà molto cara.

"È abituato a prendere le curve a più di 200 km/h in ogni gara, cosa volete che siano 120 km/h per lui?", scherza su internet un suo follower.