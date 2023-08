I migliori strumenti online per l'analisi grammaticale

In un mondo sempre più digitale, diverse aziende e compagnie hanno deciso di creare degli strumenti volti ad aiutare gli scrittori digitali. Tra questi, senza ombra di dubbio, quelli che aiutano nell’analisi grammaticale sono tra i più fondamentali.

Non solo una corretta grammatica infatti consente uno score più alto nelle ricerche di Google, ma può aiutare anche chi scrive a valutare diversi termini, nonché ad accrescere il suo bagaglio culturale.

Nell’articolo odierno, andremo ad esplorare insieme quali sono i migliori strumenti per l’analisi grammaticale online.

Grammarly: uno dei tools più utilizzati dagli articolisti

Incominciamo subito con il botto, andandovi a presentare uno dei migliori strumenti per effettuare l’analisi grammaticale online: Grammarly.

Si tratta infatti di uno dei siti più utilizzati e più storici presenti sul web, con milioni di utilizzatori ogni anno. Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, questo tool consente di individuare errori grammaticali, di punteggiatura, di stile e molto altro ancora.

Dobbiamo ammetterlo, anche noi ce ne serviamo spesso, soprattutto quando dobbiamo scrivere articoli di non propria nostra competenza, come la recensione di Gates of Olympus slot gratis. Grammarly ci è venuto molto in aiuto in quell’occasione, dal momento che il mondo del gioco d’azzardo online è caratterizzato da terminologie e frasi molto specifiche, nelle quali è facile imbattersi in qualche errore, anche banale.

Per concludere l’analisi di questo strumento, vi informiamo che Grammarly è disponibile sia come app per smartphone e tablet, sia come estensione dei vari browser web.

Ginger: Una delle migliori soluzioni per la correzione dei testi

Un altro interessantissimo strumento per l’analisi grammaticale e la correzione di testi online è Ginger. Oltre ad offrire agli utenti funzionalità di correzione molto basilari, come poter individuare con successo errori di grammatica e di ortografia, Ginger offre suggerimenti per correggere gli errori e migliorare la coesione generale del testo.

Inoltre, Ginger offre anche una funzione di traduzione dei testi, in modo da poter prendere spunto da risorse in lingua straniera e poterle facilmente tradurle in italiano, o viceversa.

A differenza di Grammarly, Ginger è presente come vero e proprio sito web, quindi è consigliabile utilizzarlo tramite un PC o tramite web browser da un dispositivo mobile.

ProWritingAid: Perfezionare un testo non è mai stato così semplice

Passiamo ora ad uno strumento che, come dice il nome stesso, è rivolto ad una categoria di scrittori decisamente più professionali: ProWritingAid.

A differenza degli altri due tools da noi citati finora, ProWritingAid dispone di:

Correzione dei tempi verbali

Conteggio delle parole e numero delle parole

Valutazione dello stile di scrittura

Individuazione degli errori generali

E molto altro ancora. Tuttavia, ciò che rende veramente speciale questo sito web, è la capacità di poter esaminare l’intero spettro del testo inserito, andando così a rilevare ripetizioni, suggerendo sinonimi e moltissime altre funzionalità. Inutile dire che questo strumento viene utilizzato dalla stragrande maggioranza dei giornalisti online e dagli studenti che stanno scrivendo le loro tesi di laurea.

Language Tool: uno dei tools più basici per controllare grammatica ed ortografia

Passiamo veramente da un estremo all’altro con Language Tool: esso infatti è stato pensato per chi ha bisogno di scrivere o tradurre in più lingue. Dispone infatti di più di 20 lingue supportate, tra le quali italiano, inglese, spagnolo, tedesco e molte altre ancora.

Tutti sappiamo che il problema principale quando si traduce o si scrive in più lingue, il testo potrebbe uscire grammaticamente ed ortograficamente non corretto. Ecco perché Language Tool potrebbe essere la soluzione giusta per voi: esso riesce a individuare tutti i problemi grammaticali o di stile, suggerendovi le varie modifiche da effettuare al fine di rendere gradevole e corretta la lettura e la scrittura di qualsiasi testo.

Hemingway Editor: uno degli strumenti più classici presenti sul web

Chiudiamo la nostra carrellata di strumenti adatti per l’analisi grammaticale online con uno dei tools più popolari ed amati dagli utenti: Hemingway Editor.

Rispetto a tutti gli altri strumenti presenti in questo articolo, Hemingway si focalizza maggiormente sulla chiarezza complessiva del linguaggio utilizzato e del testo scritto.

Esso infatti riesce ad identificare tutte le frasi ritenute complesse, suggerendo le varie modifiche per semplificarle il più possibile e rendere così il testo più facilmente comprensibile.

Attualmente, oltre ad essere disponibile come strumento visualizzabile tramite web browser, è disponibile un’app desktop, che vi consentirà di analizzare i vostri testi senza dover ogni volta stare ad aprire il vostro browser.

Conclusioni

Come abbiamo potuto comprendere insieme in questo articolo, gli strumenti per l’analisi grammaticale online stanno diventando sempre più degli aiuti fondamentale per chi decide di scrivere una qualsiasi tipologia di testo.

In base al vostro stile di scrittura ed al target di riferimento, sarete in grado di sfruttare il meglio di uno degli strumenti da noi citati in questa piccola guida. Per fare un piccolo riassunto, abbiamo pensato di costruire questa tabella riassuntiva, che va ad elencarvi le varie funzionalità di ogni tool segnalato da noi: