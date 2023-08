Inquinamento atmosferico da ozono e canicola, Christian Estrosi adotta alcuni provvedimenti e chiede al prefetto di intervenire

L’inquinamento atmosferico causato dall’ozono e canicola con temperature record contraddistinguono questo fine agosto ed hanno costretto prefettura ed autorità locali ad adottare misure per salvaguardare la salute dei cittadini e la qualità della vita.



Christian Estrosi, nella sua duplice veste di Sindaco di Nizza e di Presidente della Métropole Nice Côte d'Azur ha adottato una serie di provvedimenti ed ha invitato il Prefetto ad assumerne altri.



Così Christian Estrosi: “Stiamo applicando quanto deliberato dal Consiglio della Métropole nel 2019: la gratuità del trasporto collettivo sull'intera rete Lines d'Azur in tutta la Métropole Nice Côte d'Azur. Tuttavia, consiglio comunque di limitare gli spostamenti all'essenziale e di privilegiare il carpooling quando non vi è altra scelta.



Le azioni devono venire da tutti per ridurre al massimo questo picco di inquinamento, collettività, Stato, imprese, privati.



Chiedo quindi al Prefetto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere la nostra popolazione e di intervenire nei confronti di coloro che inquinano di più.



Per questo ho sollecitato il Prefetto a vietare la circolazione di tutti gli automezzi pesanti che attraversano il nostro Dipartimento. Per coerenza, ho assunto un decreto di divieto di percorrere le strade metropolitane a tutti gli automezzi pesanti in transito.



Ho anche chiesto la gratuità del pedaggio di Saint-Isidore, che gli esperti di Atmosud hanno dimostrato essere una notevole fonte di inquinanti. Questo provvedimento consentirà un passaggio più agevole della barriera di pedaggio e una maggiore circolazione sulla A8, alleggerendo il centro di Nizza.



Infine, ho chiesto il divieto degli scali delle navi da crociera, che emettono soprattutto zolfo.





Poiché questo episodio di inquinamento si coniuga con un'ondata di caldo importante, chiedo a titolo personale, come continuo a fare dall'inizio dell'estate, di essere attenti gli uni agli altri, in particolare ai più vulnerabili.



Le misure adottate dalla Métropole continueranno ad applicarsi finché questo episodio continuerà: abbiate cura di voi e dei vostri cari”.