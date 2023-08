Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Feu d'artifice

Giovedì 24 agosto 2023 – Ore 22

Route du bord de mer, Antibes



Stages de théâtre pour enfants

Fino al 25 agosto 2023

Le Théâtre du Tribunal propose un stage de théâtre pour enfants.

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud



Soirée blanche

Venerdì 26 agosto 2023 - Dalle 19 alle 23,30

Place Jean Aude



Exposition "Laisser sa trace" - Musée d'Archéologie et Fort Carré

Fino al 31 agosto 2023

À Lieux multiples (Voir description)

Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Du 1 Juillet jusqu'au 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Laisser sa trace"

Fino al 31 agosto 2023

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE, Bastion Saint-André

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €

FORT CARRÉ, Avenue du 11-novembre

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

Magic Moments

Martedì 29 agosto 2023 ore 21

La maison du Parc



AURON

POP LEGEND

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Place centrale



BEAULIEU SUR MER

“LE PRÉJUGÉ VAINCU” DI MARIVAUX, TEATRO

Domenica 27 agosto 2023 alle 20.

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



I NOTTURNI DI BEAULIEU-SUR-MER, CONCERTO

FINO AL 30 AGOSTO 2023

Ogni mercoledì alle 19.00 fino al 30 agosto, godetevi un concerto sulla terrazza. Non dimenticate di prenotare i vostri posti presso i ristoratori di Piazza Marinoni.

Place Marinoni



MOSTRA MARIA CALLAS: UN’ICONA MODERNA – VILLA KERYLOS

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, il Centre des Monuments Nationaux presenterà a Villa Kérylos numerosi manufatti che testimoniano il successo e le tappe importanti della vita della grande cantante Maria Callas.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BELVÉDÈRE

SIRIGAUDA «Chants et danses de la Provence alpine »

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Église Saint-Pierre et Saint-Paul



BEUIL

Women

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Place de l'Église



BREIL-SUR-ROYA

TOBACCO ROAD Hommage à Jean-Jacques Goldman

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Chapiteau de l'Espace Loisirs



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

FINO ALL'8 SETTEMBRE 2023

Place du château - Haut-de-Cagnes



EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

SPECTACLE, SUGYP - SUISSE - Fuochi d'artificio

Thème : Dans l’ombre de Tim Burton

Giovedì 24 agosto 2023 ore 22

Baie



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS

Giovedì 24 agosto 2023 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ANIMATIONS, SUQUET DES ARTS 2023

10e édition

Venerdì 25 agosto 2023 e sabato 26 agosto 2023 dalle 15 alle 22



ANIMATIONS, VISITE DU COMMISSAIRE

Autour de l'exposition

Sabato 26 agosto 2023 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, LE BAL DES AVENTURIERS

Dans le cadre du Bal des Fous

Domenica 27 agosto 2023 ore 16

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, ROMY SCHNEIDER, L'EXPOSITION

Fino a domenica 27 agosto 2023, tutti i giorni dalle 14 alle 22

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



EXCURSION, VISITE GUIDÉE DU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Au cœur du mythe - Visite en français

Martedì 29 agosto 2023 ore 15

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - PLACE DU MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 30 agosto 2023 dalle 19 a mezzanotte

Place Paul Roubaud



CANNES FAIT LE MUR

Avoir vingt ans sur la Croisette !

Fino al 31 agosto 20232

Pour l'occasion, douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise.

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera ;

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir ;

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma Les Arcades ;

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.



ÉVÉNEMENT SPORTIF, SAISON DE PELOTE BASQUE 2023

Fino al 1° settembre 2023 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - VILLA DOMERGUE

Fino al 18 settembre 2023

Horaire: De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, VILLA DOMERGUE

Jean-Gabriel et Odette Domergue à Cannes

Fno a lunedì 18 settembre 2023

Horaire:De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

Horaire(s) :

JUIN À SEPTEMBRE : Lun - Dim : 10h - 17h45

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CAP-D'AIL

ANIM’ÉTÉ

Fino al 25 AGOSTO 2023

Plage Marquet

06320 Cap-d'Ail

FRANCIA



CARROS

EXPOSITION DE ROCHE ET D’EAU

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Due artisti, due approcci, una proposta comune frutto di un lungo percorso e di una complicità tra due linee di ricerca complementari.

Guardando al territorio attraverso la creazione artistica dall'angolo della natura e del rapporto con l'ambiente, questo lavoro è il risultato di una residenza nel cuore dei paesaggi del Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur.

Centre international d’art contemporain

CIAC – Place du Château



CONTES

LA POINTE DE CONTES Il était un fois Cloclo

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Chapiteau



COURMES

Ensemble Baroque de Nice - Les origines du violon

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Place du Village



CUÉBRIS

HOMMAGE A PAOLO CONTE

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Place de l'Ormeau



GUILLAUMES

SPEGGI GONZALES

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Place du Général de Gaulle



ISOLA

COPERTURE IN ALTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Trampolino di lancio musicale

Ogni sabato dell'estate 2023 (tranne l'8 luglio). Concorso musicale amatoriale in collaborazione con France Bleu Azur.

In palio: una registrazione in studio; una trasmissione su francebleu.fr; un concerto a Isola 2000



LEVENS

EXPOSITION: LAURENCE BESSAS JOYEUX

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

La Galerie du Portal

1 Place Victor Masseglia



LA COLLE-SUR-LOUP

LADY SOUL PROJECT

Giovedì 24 agosto 2023 ore 21

Place De Gaulle



LA CROIX-SUR-ROUDOULE

Les origines du violon

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Église Saint-Michel Ensemble Baroque de Nice



LA PENNE

LEOCED AND FRIENDS

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Place Luigi Durand de la Penne



LA TRINITÉ

Melt-ing

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Villa Tagnati



LE MAS

AMANTS A MI-TEMPS - Cie RIVIERA

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Le Mas



LE TIGNET

JEAN YVES CANDELA BRAZIL CONNECTION

Giovedì 24 agosto 2023 ore 21

Chapiteau Place Dubois



MALAUSSÈNE

La traverse un temps de chien

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Ville



MANDELIEU-LA-NAPOULE

Comédie musicale HOLY HOLLYWOOD

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Place Jeanne d'Arc



MENTON

La musique verte

Atelier en deux temps :

- Observation de la nature et déambulation dans le jardin

- Initiation et création d'instruments de musique à partir d'éléments récoltés dans le jardin.

En compagnie de l'animateur Raphaël, développe ta créativité et réalise un instrument de musique unique issu des matériaux naturels trouvés dans le jardin de Lawrence Johnston, classé aux monuments historiques.

Giovedì 24 agosto 2023

Jardin Serre de la Madone 74 BIS Route du Val de Gorbio-



Mostra "24 impromptus in colori e pigmenti preziosi e rari" di Georges BODENSTEIN

Fino AL 26 AGOSTO 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



Nostalgie dance collector

Sabato 26 Agosto

Esplanade Francis Palmero



Land art

Un workshop in due parti:

- Raccolta ed esplorazione del giardino

- Creazione di un'opera d'arte in giardino e intreccio di piante con gli elementi che la natura ci mette a disposizione.

Con la guida Raphaël, sviluppate la vostra creatività e create un'opera d'arte contemporanea unica, utilizzando piante e materiali del giardino di Lawrence Johnston, un monumento storico classificato.

Lunedì 28 Agosto 2023 ore 10 e ore 14

Jardin Serre de la Madone

74 bis route du Val de Gorbio



Afterwork - Afterbeach au rooftop du Mediterranée

Fino al 15 settembre 2023

Hôtel Méditerranée Menton

5 rue de la République



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita e Degustazione di Birre Artigianali

Chiuso il sabato, il domenica

Visita disponibile alle 10.00 e alle 15.00

La Mentounasc - Brasserie Artisanale

13 Route de Sospel

Visita sportiva accompagnata di Mentone

Lunedì08:00 - 12:00

Martedì08:00 - 12:00

Mercoledì08:00 - 12:00

Giovedì08:00 - 12:00

Venerdì08:00 - 12:00

Sabato08:00 - 12:00

Domenica08:00 - 12:00

Yannick Sire

8 Avenue Boyer



MONACO

Attività - "Cinema estivo"

Giovedì 24 agosto alle 14

Una proiezione al cinema per (ri)scoprire i classici e le nuove uscite, e per meravigliarsi della magia di un film. È anche un'occasione per incontrarsi con altri appassionati di cinema e guardare i film sul grande schermo per tutta l'estate.

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Salone d'Arte - "art3f"

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023

4° art3f, fiera internazionale d'arte contemporanea. art3f rompe gli schemi delle tradizionali fiere d'arte contemporanea dando a questi eventi culturali una dimensione umana e calorosa. Senza codici, senza pregiudizi e senza complessi, art3f è un sapiente mix tra l'arte del cuore, l'arte accessibile e la più bella rappresentazione artistica del momento. Tutti motivi validi per scoprire l'arte in famiglia.

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Concerto - "30/70, Oscar Jerome & Wayne Snow"

Da venerdì 25 a sabato 26 agoto 2023 alle 21

30/70 è innanzitutto un collettivo musicale composto da personalità dalle influenze variegate. Concretato grazie alla voglia di sperimentare, il collettivo propone un mix sempre eccitante e rinnovato di ritmi scattanti, voli soul e groove ipnotizzanti che attingono al Broken Beat inglese, alla scena Jazz contemporanea, all'Hip Hop, alla House e ai ritmi africani. Per questi due concerti d'eccezione, il gruppo invita altri due grandi nomi della scena attuale: Oscar Jerome, chitarrista e cantante inglese all'avanguardia della nuova scena jazz britannica e il nigeriano Wayne Snow, con il suo tono riconoscibile che fonde soul e rnb per un risultato unico nel genere.

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Concerto - "Picnic music"

Martedì 29 agosto 2023, dalle 12 alle 14,

Portate il vostro pranzo al sacco alla Videoteca-Sonoteca ogni martedì dalle 12.00 alle 14.00, per una pausa pranzo prima di un concerto.

Médiathèque de Monaco - Sonothèque José Notari

19, boulevard Princesse Charlotte



Mostra - "Pianeta Mare"

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Tanto preziosi quanto vulnerabili, gli oceani e i mari rappresentano il 70% del nostro pianeta e il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Collegano le persone, forniscono cibo e ossigeno, regolano il nostro clima assorbendo quasi un quarto del CO2 prodotto e ospitano una grande varietà di specie. Con il sostegno della Direction de l'Environnement di Monaco, Olivier Jude e Sylvie Laurent hanno scelto di esporre fotografie insolite che, dopo lo stupore iniziale, alimentano una riflessione profonda sulla protezione del nostro ambiente marino. Mostra realizzata sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



Mostra - "Sguardi incrociati"

Da giovedì 29 giugno a mercoledì 30 agosto 2023

Dopo la presentazione nella Sala Conferenze del Museo Oceanografico di Monaco, la mostra "Regards croisés" proseguirà per tutta l'estate 2023 ai giardini di St-Martin, in collaborazione con la Direction des Affaires Culturelles e della Direction de l'Aménagement Urbain de Monaco. Sotto il prisma di tre artisti - Elise Rigot, Chloé Thibault, Rémi Leroy, due fotografi - Filip Kulisev, Nicolas Mathys, un giornalista - Stéphane Dugast, un regista - Sylvain Péroumal, questa mostra illustra la grande missione delle Esplorazioni di Monaco condotta nell'Oceano Indiano nell'ottobre e novembre 2022.

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Sculture & Pietre Uniche"

Da martedì 1 a giovedì 17 agosto 2023, dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 22,

La Galleria Laventurine presenta una mostra che vi farà immergere in un mondo di bellezze naturali e meraviglie minerali. Per la prima volta a ESPACE 22, un'affascinante collezione di sculture e pezzi unici provenienti dai quattro angoli del mondo. Ogni pezzo esposto è stato accuratamente scelto per la sua rarità, l'estetica unica e il valore artistico, da due appassionati che esplorano paesaggi mozzafiato alla ricerca di minerali eccezionali. Scoprite un mondo in cui la forza della natura si fonde armoniosamente con l'espressione artistica.

Espace 22

24 Bd d'Italie



Spettacoli - "Monte-Carlo Summer Festival"

Fino a sabato 19 agosto 2023

Lo Sporting Monte-Carlo e l'Opéra Garnier, all'interno del Casino de Monte-Carlo, sono le più belle cornici musicali nel Principato. Quest'estate, il Monte-Carlo Summer Festival si svolgerà in questi luoghi leggendari per ospitare le più grandi stelle internazionali.

Principauté de Monaco



Intrattenimento "Estate al Port Hercule

Fino a domenica 20 agosto 2023,

Come ogni anno, il Dipartimento per le Attività cittadine propone una serie di eventi e attività. La giostra, il go-kart "Crazy Kart" per i bambini a partire dai 3 anni e due campi da pallacanestro (uno per gli adulti e uno gonfiabile per i bambini) saranno aperti al pubblico sulla Darse, insieme a zone ombreggiate e verdi allestite per i passanti. Un richiamo alla mostra estiva "Monet en pleine lumière" sarà allestito in collaborazione con il Grimaldi Forum di Monaco. NOVITÀ: gli chalet di vendita e gli stand gastronomici con il marchio "Siti storici di Monaco" saranno aperti al pubblico la sera.

Port Hercule de Monaco



Ambiente - "Monaco Zero Mozziconi"

Per tutta l'estate nel Principato di Monaco

Come ogni estate, il Municipio di Monaco si unisce alla Direzione del Turismo e dei Congressi e alla Société Monégasque d'Assainissement per sensibilizzare i residenti e i visitatori sulla necessità di contratare l'inquinamento ambientale, in particolare i mozziconi di sigaretta. Per tutta l'estate, il personale della Direzione del Turismo distribuiranno posacenere tascabili in varie zone del Principato. Come promemoria, sono state allestite diverse MégotBox (bidoni per la raccolta e il riciclaggio dei mozziconi di sigaretta) davanti alle sedi dei comuni.

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Principauté de Monaco



Mostra - "Monet in piena luce"

Fino a domenica 3 settembre 2023

Questa grande mostra si inserisce nella celebrazione del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra, dove il capofila dell'Impressionismo scoprirà, a metà della sua lunga vita, paesaggi e luci che costituiranno un punto di svolta nella sua opera e nella sua carriera. Intorno a una sezione dedicata ai dipinti realizzati durante i suoi soggiorni sulla Costa Azzurra, attraverso ventuno prestiti di opere eccezionali esposte per la prima volta in prossimità dei luoghi ancora conservati in cui furono dipinte, la mostra si propone di mettere in prospettiva l'opera del maestro, dalla gioventù a Le Havre agli ultimi dipinti a Giverny, per quanto riguarda la sua ricerca di catturare la luce.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Au cœur d'un regard - Jane Gemayel"

Fino a sabato 23 settembre 2023, da martedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

"Au cœur d'un regard" offrirà ai visitatori una retrospettiva dell'espressione artistica di Jane Gemayel, che combina tecniche tradizionali e contemporanee per creare opere che riconsiderano i confini dell'arte ed evocano emozioni profonde che invitano gli spettatori a immergersi in un mondo di bellezza e sensibilità.

Galerie Adriano Ribolzi

3/7 avenue de l'Hermitage



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Santo Sospir - Mauro Restiffe / Jean Cocteau"

Fino a domenica 15 ottobre 2023

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta "Santo Sospir", una mostra dell'artista Mauro Restiffe, ispirata alla casa che Jean Cocteau abitò e decorò a Saint-Jean Cap-Ferrat tra il 1950 e il 1962. Negli spazi di Villa Sauber, questa conversazione silenziosa, orchestrata da Restiffe, assomiglia a un montaggio cinematografico, alternando riprese da lontano e da vicino, stampe monumentali e formati più intimi, e alimenta una visione incarnata della villa tatuata, in cui compare un autoritratto (senza volto) del suo autore.

Da martedì 13 giugno a domenica 15 ottobre 2023

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a domenica 5 novembre 2023

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



MOUGINS

FETE TRADITIONNELLE - ST BARTHÉLÉMY

Domenica 27 agosto 2023 dalle ore 11

Chapelle Saint-Barthélemy



NIZZA

CROSSOVER FESTIVAL

Da martedì 29 a giovedì 31 agosto 2023.

A due passi dalla spiaggia, quale posto migliore per godersi i più grandi nomi del momento riuniti in un unico luogo? Vi invitiamo a un festival nel cuore di Nizza con un programma all'incrocio tra Urban ed Electro!

Programma giorno per giorno:

29/08 : Dinos / J9ueve / Franglish

30/08: Tiakola / Meryl / Zola

31/08: Feder (live) / Worakls Orchestra / Nathalie Duchene

Théâtre de Verdure

Espace Jacques Cotta

Promenade des Anglais



EXPOSITION – EL MEYA – JAZIRA

FINO AL 27 AGOSTO 2023

"Il titolo della mostra, Jazira, si riferisce alla parola araba che significa isola e che, secondo alcuni storici, ha dato il nome ad Algeri per via del gruppo di isole al largo della città e, per estensione, a tutta l'Algeria. Nel corso della storia, il territorio di Algeri si è esteso verso il mare e queste isole sono state gradualmente collegate alla città. La terra ha fatto suo il mare così come ha fatto sue tutte le culture e le civiltà che hanno attraversato il Paese. Nel corso dei secoli, l'Algeria si è arricchita delle storie di Fenici, Romani, Berberi, Arabi, Ottomani, Ebrei, Spagnoli, Francesi... I sincretismi religiosi e sociali che derivano da questi incroci costituiscono lo sfondo della società algerina.

EL Meya ha ereditato questa diversità. Attinge all'immaginario collettivo e alla storia del Paese per trasporre nei suoi dipinti scene tradizionali. I soggetti, gli oggetti e gli sfondi che accosta sulla tela obbediscono a una precisa codificazione, come nei rituali (scene di sacrificio, trance, passaggio, ecc.). Gli uomini e le donne che ritrae compiono gesti espliciti, a volte ovvi da cogliere, a volte da decifrare. Come in un teatro di marionette, i corpi sono presentati ai visitatori in una curiosa frammentazione. Ogni volto, ogni arto sembra avere una funzione precisa. Il grottesco si sposa con il tragico, la delicatezza con la crudeltà". F.B.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – REWINDING INTERNATIONALISM

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – RESONATING CERAMICS

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



DIMENSION ENIGMA – EXPOSITION IMMERSIVE ET INTERACTIVE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Nice Étoile

30 avenues Jean Médecin



EXPOSITION – « UKRAINE – DEUX POIGNÉES DE TERRE » DE SCOTT A. LAURENT

Fino al 31 agosto 2023

L'8 marzo 2022, Scott A. Laurent arriva in Ucraina senza tessera stampa né accredito. Rimane per diversi mesi, spinto dall'irrefrenabile desiderio di testimoniare la follia della guerra, proprio quando il conflitto armato sta per iniziare.

"Quando si intraprende questo tipo di professione, bisogna essere chiari: la morte è un'ipotesi di lavoro. Esporsi ad essa ci restituisce la nostra umanità. Sarebbe possibile testimoniare pienamente la sofferenza, l'angoscia e persino la guerra stessa senza affrontarla in prima persona? Senza immergersi in essa, senza viverla davvero? Dobbiamo accettare e custodire la nostra mortalità; ci rende più giusti. Scott A. Laurent

Dopo la pubblicazione del suo libro sul conflitto in Ucraina, Deux poignées de terre ("Due manciate di terra"), la mostra ripercorre parte del suo viaggio tra lo schianto dei bombardamenti, l'angoscia dei civili e la feroce resistenza di un intero popolo.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



JAZZ’ART LYMPIA, CONCERTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023 tutti i giovedì alle 20.

JON & JOHN, jeudi 24 août 2023

DJALAMICHTO QUARTET INVITE DENIA RIDLEY, jeudi 31 août 2023.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



BERNAR VENET – 1963 : UN REGARD, 60 ANS PLUS TARD, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 SETTEMBRE 2023

109

89 route de Turin



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO AL 04 SETTEMBRE 2023

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



À LA VOLÉE – EXPOSITION DES LAURÉATS DU PRIX DE LA JEUNE CRÉATION

FINO AL 05 SETTEMBRE 2023

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – RIBAMBELLE

DFINO AL 9 SETTEMBRE 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



EXPOSITION – PATRICK HANEZ – RÉTROSPECTIVE

FINO AL 10 SETTEMBRE 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – BLUE ODYSSÉE – CÉSAR MALFI

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Una mostra d'arte immersiva che promette un'esperienza straordinaria. Dal 15 luglio al 15 settembre, immergetevi nell'affascinante mondo di questa mostra dell'artista nizzardo César Malfi.

César Malfi Ispirato dalla storia antica e dalle sue grandi figure, César Malfi disegna, dipinge e scolpisce opere che sfidano le norme stabilite. Cullato dalle onde del Mar Mediterraneo e impregnato delle tonalità azzurre che caratterizzano la nostra regione, con "BLUE ODYSSEE" ci invita a un viaggio iniziatico unico e, grazie ai suoi affreschi monumentali, occupa tutti i piani del centro NICETOILE.

Parallelamente a questa mostra, per tutta l'estate potrete visitare il NICETOILE per scoprire l'oggetto più emblematico di Nizza: la famosa "Chaise Bleue di Charles Tordo". Dal 1950, questa icona della Costa Azzurra si trova sulla famosa Promenade des Anglais. Amatissima dagli escursionisti di ieri e di oggi, la Chaise Bleue offre un momento di riposo ammirando l'orizzonte del Mar Mediterraneo. Quest'estate arriverà a NICETOILE per condividere con il pubblico la sua storia, dalla sua creazione ai giorni nostri.

Centre Commercial Nicetoile

30 av Jean Médecin



EXPOSITION TEMPORAIRE – “VICTOIRES”

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Il Museo Nazionale dello Sport partecipa all'avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 invitando i visitatori a scoprire la mostra "Victories", un dialogo unico tra le sue collezioni e le opere del Museo del Louvre.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION – “VOIR EN PEINTURE LA RIVIERA” D’EMMANUEL COSTA

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Un centinaio di paesaggi acquerellati della regione di Nizza, ma anche aspetti meno noti dell'opera dell'artista, come la pittura religiosa, saranno esposti per essere (ri)scoperti.

Nato a Mentone nel 1833, il pittore offre una nuova prospettiva sulla Riviera, dall'Estérel alla Liguria e "oltre", poiché Emmanuel Costa lavorò anche all'estero. In breve tempo divenne l'artista più richiesto del XIX secolo. Questa mostra, accompagnata da un libro pubblicato dall'Acadèmia Nissarda, è solo la prima tappa del ritorno di Emmanuel Costa nel mondo dei pittori dell'Ottocento.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE, FESTIVAL

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Château Cremat

442 Chemin de Cremat



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – NOMS DE DIEUX ! SURRÉALISME ANTIQUE PAR CÉSAR MALFI

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Nella cornice dei famosi resti dell'antica città di Cemenelum (l'attuale quartiere di Cimiez), "Noms de Dieux" entra nella storia.

Per la prima volta, il Museo Archeologico di Nizza diventa il parco giochi di un artista di strada: César Malfi.

A 27 anni, César MALFI, noto per i suoi anacronistici capolavori murali dai formati sproporzionati, interpreta con brio un posto di rilievo nella storia. "Lo spazio urbano è un mezzo plastico a sé stante, sia nel XXI secolo che nell'antichità", afferma. Al di là della sua giovane esperienza, ci offre un'illustrazione plastica della storia carica di maturità. Il giovane artista si interroga sul posto e sul ruolo delle divinità nello spazio pubblico facendo ballare un ballo di divinità antiche su note moderne.

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



EXPOSITION – MATISSE ANNÉES 1930 À TRAVERS CAHIERS D’ART

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Chiuso il martedì.

Questa mostra è coprodotta con il Musée de l'Orangerie di Parigi e con il Philadelphia Museum of Art.

A Philadelphia la mostra si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, mentre a Parigi dal 1° marzo al 29 maggio 2023.

Nel 1930, Matisse lascia la Francia per un viaggio negli Stati Uniti e poi a Tahiti, segnando così volontariamente un punto di svolta, addirittura una pausa nel suo lavoro. La commissione al dottor Albert C. Barnes di una grande decorazione murale per il suo museo a Merion, inaugura per l'artista una rinnovata riflessione sulla decorazione, la sintesi e la monumentalità. Questo importante risultato è stato accompagnato da nuove procedure, in particolare l'uso di fogli di guazzo colorati e l'uso di fotografie di stato che gli hanno permesso di sviluppare la sua composizione nel formato finale. Anche il disegno diventa più conciso e stilizzato, mentre allo stesso tempo diventa il mezzo principale e la manifestazione di un metodo improvvisativo che l'artista sviluppa in questo periodo. La produzione di Matisse in questo decennio è quindi caratterizzata da un nuovo radicalismo sintetico e decorativo che lo avvicina a Picasso e ai surrealisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – UNE ODE À LA NATURE DE JEFFREY CONLEY

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra rappresenta un momento chiave nel percorso personale di Jeffrey Conley. Composta da 52 stampe dell'artista, è stata il punto di partenza per una riflessione sull'evoluzione delle sue fotografie e della sua vita negli ultimi trent'anni.

Il fotografo americano Jeffrey Conley fa parte della grande tradizione della fotografia di paesaggio negli Stati Uniti. In America, in Islanda, in Nuova Zelanda o in Svizzera, le sue immagini sublimi e poetiche rendono omaggio alla bellezza della natura e ne rivelano la dimensione spirituale. La luminosità meditativa delle sue fotografie è il risultato di un approccio profondamente contemplativo alla natura. Jeffrey Conley si unisce al suo grande precursore Ansel ADAMS e, come lui, il suo lavoro incarna un appello a ripristinare la piena consapevolezza e il rispetto per la natura.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – MATISSE ANNÉES 1930 À TRAVERS CAHIERS D’ART

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Chiuso il martedì.

Questa mostra è coprodotta con il Musée de l'Orangerie di Parigi e con il Philadelphia Museum of Art.

A Philadelphia la mostra si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, mentre a Parigi dal 1° marzo al 29 maggio 2023.

Nel 1930, Matisse lascia la Francia per un viaggio negli Stati Uniti e poi a Tahiti, segnando così volontariamente un punto di svolta, addirittura una pausa nel suo lavoro. La commissione al dottor Albert C. Barnes di una grande decorazione murale per il suo museo a Merion, inaugura per l'artista una rinnovata riflessione sulla decorazione, la sintesi e la monumentalità. Questo importante risultato è stato accompagnato da nuove procedure, in particolare l'uso di fogli di guazzo colorati e l'uso di fotografie di stato che gli hanno permesso di sviluppare la sua composizione nel formato finale. Anche il disegno diventa più conciso e stilizzato, mentre allo stesso tempo diventa il mezzo principale e la manifestazione di un metodo improvvisativo che l'artista sviluppa in questo periodo. La produzione di Matisse in questo decennio è quindi caratterizzata da un nuovo radicalismo sintetico e decorativo che lo avvicina a Picasso e ai surrealisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – BRIQU’AMATA – DES LEGOS ET DES HOMMES

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra a Terra Amata sarà l'occasione per presentare le fotografie di MiniDariusT e i diorami Lego® e per tornare alla preistoria per scoprire o riscoprire il sito acheuleano di Terra Amata.

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



LA PROMENADE D’ORLINSKI, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Opere d'arte in città :

Orso in piedi - incrocio Gambetta / Promenade des Anglais

Wild Kong - Quai des Etats-Unis

Kong Baril - Piazza Masséna

Cavallo - Basilica di Notre-Dame

Origine Kong - Piazza della Liberazione

T REX - Piazza Leclerc

Leone Ruggente - Piazza Garibaldi

Coccodrillo - Jardin de la Roseraie à Cimiez

Orso che cammina - Ile de Beauté

Kong - #ILOVENICE - quai Rauba Capéu

Divers lieux dans la Ville de Nice



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts

06000 Nice



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



PEILLE

LEOCED AND FRIENDS

Domenica 27 agosto 2023 ore 21

SAINT MARTIN DE PEILLE (Hameau) - Parvis de la Chapelle Saint-Martin



ROQUEBILLIÈRE

En chantant... Hommage à Michel Sardou

Domenica 27 agosto 2023 ore 21

Chapiteau du Festin



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Les soirées Zen du jeudi aux Bains du Cap

Giovedì 24 agosto 2023 dalle 18 alle 20

Les Bains du Cap – Espace Bien-être –



Roquebrune C@p Music

“ Ça va jazzer ” Jazz et claquettes avec la Cie Les enjoliveurs

Giovedì 24 agosto 2023 ore 21

Espace Jean-Gioan à 21h - entrée libre



Fête de la Saint-Louis

Venerdì 26 agosto 2023 a partire dalle 10,30

Place Marius Otto



Soirée Jeux de l’esprit

Venerdì 26 agosto 2023 ore 21

Espace Jean-Gioan



Roquebrune C@p Music - Les grands classiques du Jazz avec Doctor Jazz

Sabato 26 agosto 2023 ore 19,30

Au village



Roquebrune C@p Music - “ Behia Swing Project ”

Lunedì 28 agosto 2023 ore 21

Espace Jean-Gioan à 21h



Soirée noctune musicale aux Bains du Cap

Martedì 29 agosto 2023 ore 19,30

Les Bains du Cap



ROQUESTÉRON

PARIS FOR YOU

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Halle Stade Saint-Jean



ROURE

L'abribus - Cie Théâtre de l'Eau Vive

Giovedì 24 agosto 2023 ore 21

Esplanade des Tilleuls



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

TOPICK

Domenica 27 agosto 2023 ore 21

Esplanade de l'Hôtel de Ville



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

Magic Moments

Lunedì 28 agosto 2023 ore 21

Théâtre sur la Mer



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, TOUS CONCERNÉS!- ESPOSIZIONE

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

CROSSOVER SUMMER, CONCERTO

Venerdì 25 agosto 2023 dalle 19 alle 1.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



LES VOILES MARALPINES

Da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre 2023.

Saint-Jean-Cap-Ferrat



LES ESTIVALES 06 – MAGIC MOMENTS, CONCERTO

Lunedì 28 agosto 2023 alle 21.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



EXPOSITION

Fino a martedì 29 agosto 2023 dalle 11 alle 20.

Exposition d’œuvres d’Art par les artistes : Agnès Avesque, Chantal Moulin Cabot, Dominique Caucheteux, Martine Le Dem. Vernissage vendredi 25 à 18h.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION « LE DIAMANT DE CAP-FERRAT » – ROYAL ARTS VISION

FINO AL 30 AGOSTO 2023

Espace Les Néréides

Théâtre sur la Mer



CLUB VAR MER AFTER WORK

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Club Var Mer

260, promenade Jacques Yves Cousteau



LES SOIRÉES BARGES, CONCERTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Quai Virgile Allari et Quai Lindbergh



EXPOSITION EN PLEIN AIR « TENSION ENTRE CIEL ET TERRE » DE NICOLAS LAVARENNE

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Dans le village



SAINT-JEANNET

Demain je me marie ! - Cie NHD Production

Giovedì 24 agosto 2023 ore 21

Place de l'Église



SAINT LAURENT DU VAR

CONCERT – RESTAURANT JOSEPH CAP 3000

Fino al 3 settembre 2023 - Ristorante Joseph - Livello 1 - Porte de la Plage

Ogni martedì: DJ SET dalle 20.00 alle 24.00 + Sassofonista

Ogni giovedì: Duo di musica dal vivo - Cantante / Chitarrista dalle 20.00 alle 23.00

Ogni venerdì + sabato: DJ SET dalle 19.00 alle 23.00

Joseph

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Donadeï



SAINT-MARTIN-DU-VAR

EXPOSITION IMPRESSIONS FÉMININES

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Médiathèque



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 08 SETTEMBRE 2023

Lieu-dit Pra de la Majou

06450 Saint-Martin-Vésubie



LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Ensemble Baroque de Nice - Les origines du violon

Domenica 27 agosto 2023 ore 18

Église Notre Dame de l'Assomption



SAINT PAUL DE VENCE

Visite guidée à la lanterne

Giovedì 24 agosto 2023 ore 21

Martedì 29 agosto 2023 ore 21

Office de Tourisme :



SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

Le Gop - Le grand orchestre de poche

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Salle des Fêtes



TENDE

ESPOSIZIONE “L’ARTE FA IL SUO CIRCO”

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Tourrette-Levens

TOUËT-DE-L'ESCARÈNE

CHANTE FUGAIN

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Place de l'Église



Grand Five

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Place de l'Église



TOUËT-SUR-VAR

TOPICK

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Salle Polyvalente



T OURNEFORT

Le Gop - Le grand orchestre de poche

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

LA COURBAISSE (Hameau)



TOURRETTES-SUR-LOUP

Karmastreet

Sabato 26 agosto 2023 ore 20

Place du Scourédon



UTELLE

Chapiteau TOPICK

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

LE CHAUDAN (Hameau)



VALDEBLORE

LEOCED AND FRIENDS

Sabato 26 agosto 2023 ore 21

Halle de La Bolline



EXPLOR’NATURE, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Horaires de la médiathèque (accès libre) :

- le mercredi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h

- le mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h

Médiathèque

Quartier Le Clot

La Bolline



VALLAURIS

L'abribus - Cie Théâtre de l'Eau Vive

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Espace Grandjean



VENANSON

B B BLUES Since 1988

Domenica 27 agosto 2023 ore 21

Place de la Frairie



VENCE

CONCEPTION ET IMPRESSION 3D

FINO AL 26 AGOSTO 2023

Médiathèque de Vence

228 avenue du Colonel Méyère



ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 22/09/2023, ogni giorno.

14 soirées d'observation du ciel étoilé, ouvertes à tous !

Septembre : le 06 à 18h30 et les 8, 12, et 22 à 20h00.

Col de Vence



EXPOSITION AGNÈS SANDAHL

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Château Saint-Martin & Spa

2490 Avenue des Templiers



EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

LES VOILES MARALPINES, RADUNO

Da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre 2023 dalle 9 alle 17:30.

Questo è il nuovo festival del patrimonio mediterraneo. "Les Voiles Maralpines" si svolgerà dal porto dipartimentale di La Darse a Villefranche-sur-Mer. Più di 30 barche tradizionali vengono annunciate in questo raduno di vecchi rig...

Port départemental de la Darse



ESPOSIZIONE “TUTTO SEMBRAVA COSÌ CALMO” DELL’ARTISTA JEANNE SUSPLUGAS

FINO AL 29 SETTEMBRE 2023

Chapelle Saint Elme, jardins et courtines de La Citadelle

Place Emmanuel Philibert