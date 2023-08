PACA: alla scoperta del territorio. Incontro particolare al Lac de la Reculaye

Escursione in montagna per il nostro “esperto in quota” Guglielmo Talarico che ci conduce ad un’escursione che ha quale meta il Lac de la Reculaye.

Raggiunto il Col de Larche (Colle della Maddalena per l’Italia) si è avventurato, in compagnia di amici, in direzione del Col de la Gipiére de l'Orrenaye (2482 m) e da qui al Lac de la Reculaye (2503).

Improvvisamente hanno potuto assistere alla calata dal colle di 4 cani da pastore e di moltissime pecore (senza il pastre, il margaro), diretti al lago per dissetarsi.

Dimostrazione (non capita spesso, purtroppo) sul campo, anzi sul lago, di come sia possibile anche una condivisione pacifica della montagna tra cani, pecore ed escursionisti prudenti ed educati