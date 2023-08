Alpes Maritimes: dopo la canicola e l’inquinamento ora è “vigilanza temporali”

Dopo la canicola e l’inquinamento dell’aria dovuto all’ozono, una terza “ alerte ” nel gito di pochi giorni si abbatte sul Sud Est francese, con particolare riferimento al Dipartimento delle Alpi Marittime.

Dopo una giornata all’insegna della pioggia e della variabilità, il clima è destinato pesantemente a peggiorare a partire da stasera, domenica 27 agosto 2023 e per tutta la giornata di domani, lunedì 28 agosto 2023.

Gli avvisi si sprecano: questa mattina gli abitanti dei 51 comuni della Métropole sono stati svegliati da una prima segnalazione inviata, con SMS e mail, dalla Métropole Nice Côte d'Azur.

Poi è toccato alla Prefettura delle Alpi Marittime con una nota che riportiamo integralmente



“Vigilanza arancione temporali nelle Alpi Marittime domenica 27 agosto 2023 dalle ore 20



Meteo Francia ha emesso una vigilanza arancione «temporali» oggi, domenica 27 agosto 2023, a partire dalle 20 per il dipartimento delle Alpi Marittime.

Già dalla mattinata, alcuni temporali occasionalmente violenti rischiano di provocare straripamenti sulla costa del Var e poi sulla Costa Azzurra.

Tuttavia, è soprattutto da questa domenica sera, con la formazione di una depressione chiamata «Rea» nel nord della Corsica, che questa potenziale instabilità produrrà violenti temporali in mare verso la Corsica con un rischio di tracimazione importante sulla Costa Azzurra.



Questa situazione fortemente temporalesca è destinata a continuare lunedì.

Le tempeste sono accompagnate localmente da fortissime e intense piogge dell'ordine di 50mm in poco tempo, grandine e brusche e violente raffiche di vento che possono superare i 100 km/h.

La fine dell'episodio è prevista da Météo France intorno alle 16 di lunedì 28 agosto 2023.

Il dipartimento è inoltre in vigilanza gialla «pioggia-inondazione» e «piene» per oggi".

Il bollettino è costantemente aggiornato e può essere letto cliccando qui .





Christian Estrosi, Sindaco di Nizza e Presidente della Métropole Nice Côte d'Azur, ha disposto l’attivazione da oggi alle ore 19 della cellula di vigilanza situata nel municipio di Nizza.

Sono state mobilitate, in previsione di situazioni difficili in città e nei comuni della Métropole le squadre di emergenza che



Per garantire la sicurezza di tutti, i parchi e i giardini e il sentiero costiero sono stati chiusi in mattinata.

I cimiteri e le aree pubbliche rimarranno chiusi domani e riapriranno solo dopo il miglioramento delle condizioni meteorologiche e l'ispezione dei vari siti.



Per proteggere i più vulnerabili, la sala Leyrit è aperta in Rue Fornero Meneï 16 a partire dalle 18 per permettere la messa al riparo delle persone senza dimora stabile.



Una particolare attenzione è dedicata alle valli.