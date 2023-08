Cuneo Volley: Serie A2, trasferte a impatto Zero grazie a S.Bernardo

All’interno del progetto "Soma Green", presentato e avviato nel corso della passata stagione al fine di sensibilizzare il territorio verso le tematiche ambientali, lancia oggi la sfida dell'IMPATTO ZERO. Qualsiasi tipo di attività produce inquinamento, direttamente o indirettamente, anche una realtà come il Cuneo Volley.

Per questo motivo il movimento biancoblù ha fortemente voluto trovare delle soluzioni di compensazione e abbattimento di questo impatto.

Come? Attraverso l'acquisto di una Foresta di Bambù gigante che compensa quotidianamente grandi quantità di CO2. Il primo tassello di questa sfida è stato realizzato grazie ad Acqua S. Bernardo che ci ha permesso di acquistare una porzione da 100 m² di bambuseto che in un anno assorbe ben 2,6 tonnellate di CO2, abbattendo così a pieno l'impatto degli oltre 20.000 km che la Serie A2 percorrerà per le trasferte della stagione 2023/2024.

«Ringrazio personalmente Antonio Biella e Acqua S.Bernardo per aver permesso al progetto “Soma Green” di fare un upgrade concreto, aiutandoci ad ottenere realmente l’Impatto Zero delle Trasferte della Serie A2 con l’acquisto del bambuseto che in modo sostenibile abbatterà le emissioni di CO2. Il progetto lanciato la scorsa stagione per noi ha una grande importanza e ci crediamo molto, ed è per questo che siamo orgogliosi di esser passati in un solo anno ad un livello successivo che si inaugura oggi con il primo tassello, ma che ha obiettivi ambiziosi per i quali lavoreremo duramente fino al totale e reale raggiungimento.» - queste le parole di Gabriele Costamagna presidente del Cuneo Volley.

Antonio Biella direttore generale di Acqua S.Bernardo - «Da nove stagioni siamo al fianco di Cuneo Volley, perché crediamo fortemente nel valore dello sport e della sua ricaduta positiva sul territorio, in termini di promozione di uno stile di vita sano, e di valori educativi nelle generazioni più giovani. Avere ancora il nome di S.Bernardo su questa importante maglia ci riempie di orgoglio, ma il nostro viaggio insieme vuole porsi nuovi obiettivi: insieme renderemo le trasferte della squadra a impatto zero. Infatti abbiamo contribuito ad acquistare una foresta di bambù che servirà a compensare completamente le emissioni di co2 delle trasferte di Cuneo Volley. Anche questo è un passo importante verso la sostenibilità che S.Bernardo persegue con l’impegno fermo di raggiungere come azienda l’impatto zero entro il 2026, anno del primo centenario dell’azienda».

I prossimi obiettivi sono:

• rendere a IMPATTO ZERO tutti gli Allenamenti della Serie A2, che vedono percorrere circa 40.000 km a stagione da atleti e staff tecnico.

• rendere a IMPATTO ZERO la Final Four di Coppa Italia che si terrà l'11 e 12 Maggio 2024 al Palasport di Cuneo, con lo spostamento di 4 squadre sul territorio nazionale e territoriale nei giorni precedenti e successi alla competizione.

Abbiamo attivato una sezione dedicata sul Nuovo Sito del Cuneo Volley dove qualunque realtà imprenditoriale e non può diventare partner sottoscrivendo la propria disponibilità a collaborare nell'acquisto di altre porzioni di bambuseto per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali.