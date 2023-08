Mentone, la Promenade de la Mer cambia volto: ecco il nuovo progetto

Il sindaco di Mentone, Yves Juhel, ha presentato martedì mattina alla stampa il nuovo volto che assumerà la Promenade de la Mer.

I lavori di riqualificazione dell'area saranno eseguiti con lo stesso metodo già sperimentato al quartiere de Les Sablettes (terrazza in legno, pavimentazione in pietra naturale, nuovi lampioni).

Saranno completamente rifatte le reti idriche ed elettriche, mentre ristoranti e spiagge saranno accessibili alle persone con mobilità ridotta.

I lavori inizieranno il 18 settembre prossimo, con tempi di consegna previsti per aprile 2024. I nuovi ristoranti dovrebbero essere poi operativi a fine giugno 2024.

Nel corso del consiglio comunale del 27 settembre verranno resi noti i primi nomi dei futuri gestori delle spiagge in concessione. Dei 9 lotti, quattro dossier sono in fase di analisi e potrebbero essere approvati nella prossima seduta del Consiglio Comunale, mentre altri 5 saranno rinviati e decisi nel corso del mese di settembre. Questi candidati sono stati informati che il loro fascicolo, incompleto, non poteva essere approvato.

Nell'ambito di questa nuova delega di servizio pubblico sono state elaborate specifiche molto precise, della durata per un periodo di 12 anni, e la scelta è stata operata privilegiando la qualità e l'uniformità delle strutture ristorative.

Naturalmente gli operatori saranno liberi di organizzare i propri stabilimenti come meglio crederanno.

Dunque, entro la prossima estate, uno spazio completamente rinnovato sarà offerto a residenti e turisti di Mentone.