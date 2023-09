Quando si parla di prestito con acconto ci si riferisce di solito alla gestione del quinto e cioè quella forma di finanziamento che permette a quelle persone che hanno uno stipendio costante e fisso, o anche chi percepisce una pensione piccola, di avere un prestito riuscendo così a rinforzare il debito, attraverso delle trattenute sulla busta paga.

Le rate mensili corrispondono, così come ormai la maggior parte delle persone già sa, a un quinto dello stipendio o della pensione. Per questo di solito a richiedere questo tipo di prestito chiamato cessione del quinto sono proprio quei lavoratori dipendenti che hanno busta paga o anche quelle persone che sono riuscite a maturare nel corso del tempo una certa anzianità di servizio.

Ma ci si può riferire anche a quei pensionati che in questo modo possono avere i soldi cedendo un quinto della loro pensione che hanno ogni mese: di conseguenza questo tipo di finanziamento si può considerare come una soluzione molto vantaggiosa nel momento in cui c'è l'urgenza di avere un anticipo di denaro sull'importo totale di quel finanziamento.

Però è anche bene ricordare che, per quanto riguarda le tempistiche relative al prestito ci sono delle variabili legate all'azienda e al datore di lavoro, il quale come sappiamo in questi casi è uno dei protagonisti di questo finanziamento, insieme al richiedente e all'istituto in questione.

Quando si parla di acconto sulla gestione del quinto ci si riferisce a quella somma di denaro che viene erogata in maniera rapida e che permette a quelle persone di poter onorare quelle spese urgenti, senza per forza aspettare la fine del prestito.

In questi casi si può ricevere addirittura fino al 50% dell'importo richiesto alla finanziaria o alla banca: tutto questo avviene di solito dopo pochi giorni dalla firma del contratto di finanziamento.

Approfondimenti sull'argomento

Inutile negare che prima o poi nella vita può succedere tutti noi di avere a che fare con una spesa imprevista che non si riesce a sostenere col proprio stipendio: un esempio che possiamo fare potrebbe essere quello di dover pagare dei soldi per interventi ai denti, che come sappiamo sono molto costosi, o magari abbiamo la necessità di versare una caparra per acquistare una macchina per avere una casa in affitto.

Questi sono solo alcuni esempi che possono portare una persona ad andare nel panico: però in alcuni casi c'è la soluzione cioè avanzare una richiesta di prefinanziamento nel frattempo che la finanziaria e la banca si occuperanno di quella pratica e di quel prestito che è stato richiesto.

Nella maggior parte dei casi, tranne problemi particolari, si può richiedere in poco tempo un anticipo sull'importo netto che andrà erogata: quindi quella persona potrà tirare un sospiro di sollievo.

Per quanto riguarda la procedura relativa alle richieste dell'acconto è abbastanza semplice da eseguire Nel senso che al termine dell'Inter del prestito, che finisce con la firma del contratto, e una volta che sono stati emessi i certificati di polizza, si potrà inoltrare la domanda in questione.

Ricordiamo infine che nel caso in cui si richieda il 90% circa del prestito totale la banca ci potrebbe mettere un po' più di tempo a decidere.