TV Monaco, via alle trasmissioni. Il Principe Alberto: "Fiero ed onorato di essere qui. Porteremo Monaco nel mondo" (VIDEO)

Una grande emozione. Questo il sentimento provato da tutti alle 19.21 di oggi, venerdì 1 settembre, quando SAS il principe Alberto II, accompagnato da SAS la principessa Charlene ha dato il via ufficialmente alle trasmissioni di TV Monaco.

Esattamente come fece suo padre, SAS il principe Ranieri III nel lontano 1954 quando inaugurò Tele Monte Carlo, il sovrano dopo una breve introduzione ha alzato simbolicamente il cursore di un mixer dell'imponente regia di quella che sarà la prima emittente statale del Principato.

"È un grande onore, ma anche una grande gioia ed emozione per me presenziare a questa inaugurazione - sono state le prime parole del principe Alberto, davvero emozionato - Un momento importante. Mio papà aveva lanciato Tele Monte Carlo nel 1954, per me è un'emozione doppia. Avere accanto a me la Principessa Charlene mi dà grande forza.

Auguro buona fortuna a questo canale, che ha lo scopo di aprire il Principato verso al mondo anche attraverso la collaborazione con Tv5 Monde. Sono certo che grazie a tutte le tecniche all'avanguardia adottate e con la professionalità di chi ci lavora, si produrranno contenuti di alta qualità. Un canale per i monegaschi, ma non solo. TV Monaco nasce anche per tutti coloro che amano il Principato e la Riviera francese".

"Auguro a TV Monaco tutto il meglio possibile per il suo futuro", sono state invece le parole della principessa Charlene prima che la coppia procedesse alla cerimonia ufficiale d'inaugurazione.