F1. A Monza c'è una Ferrari in pole, ma è quella di Sainz. Terzo il monegasco Leclerc

La Ferrari è in pole position a Monza, nel Gran Premio d'Italia, con Carlos Sainz. È questo il responso delle qualifiche dove il dominatore di questo periodo, Max Verstappen, paga 13 millesimi dallo spagnolo e partirà pur sempre in prima fila.

Charles Leclerc è terzo. Il suo ultimo tentativo nel Q3 è stato impeccabile, ma per tutte le sessioni del fine settimana è rimasto sempre dietro al compagno di squadra (escludiamo il Q2 dove il monegasco ha terminato davanti perchè Sainz ha abortito l'ultimo giro in quanto già qualificato al Q3) e alla fine paga 67 millesimi dallo spagnolo.

Ma Leclerc è ottimista e nonostante tutto crede in una doppietta che, visti i tempi, avrebbe del miracoloso. Per contro, Verstappen è certo che domani si riprenderà quello che Ferrari gli ha tolto nella giornata odierna: come non pensarlo, visto lo strepitoso momento suo e di Red Bull? Ferrari arriva da un mondiale difficile e da una Zandvoort incolore, un risultato positivo a Monza potrebbe valere tanto sotto tanti termini, con un'occasione importante per prendere punti pesanti nel mondiale costruttori a Mercedes, Aston Martin e McLaren.

Il Cavallino evita anche la scure di una potenziale penalità perchè nel Q1 entrambi i piloti hanno impiegato più tempo del consentito nell'effettuare il giro di lancio, regola messa apposta a Monza per evitare ingorghi stile 2019, quando proprio Leclerc grazie a quella mischia soffiò la pole position a Vettel. È la prima volta da quando è in Ferrari che il monegasco viene battuto in qualifica a Monza dal proprio compagno di squadra.