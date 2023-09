Ad Asti in arrivo il Festival delle Sagre 2023

Appuntamento da non perdere questo fine settimana ad Asti con il tradizionale Festival delle Sagre, un “Villaggio contadino” a cielo aperto dove, sabato e domenica, 24 pro loco del nostro territorio proporranno a migliaia di fruitori le eccellenze che fanno grande l’enogastronomia piemontese e, in particolare, quella astigiana.

Dopo la parentesi dello scorso anno in piazza Alfieri, il Festival torna nell’abituale collocazione di piazza Campo del Palio.



Sabato 9 il villaggio aprirà alle 18.30, con la tradizionale esibizione della Banda Città di Asti, e le pro loco continueranno a servire ininterrottamente fino alle 23.30. La domenica le casette delle pro loco entreranno in attività alle 11.30 e continueranno a raccogliere ordinazioni, fino alle 22.

Altro appuntamento amatissimo che caratterizza il Festival delle Sagre è quello, in programma domenica alle 9.30, con l’accurata rievocazione del mondo contadino. Una sfilata che vedrà il contributo di oltre 1.000 figuranti.

Per assistere al meglio a questo emozionante spettacolo sono disponibili circa 1300 posti a sedere in tribuna in Piazza Alfieri. E possibile prenotarli (gratuitamente, fino ad esaurimento posti) scrivendo una mail a festivalsagre@gmail.com

LE NAVETTE GRATUITE DA E PER IL VILLAGGIO CONTADINO

Il villaggio contadino di piazza Campo del Palio sarà collegato, attraverso bus navetta gratuiti, con i parcheggi di piazza Cosma Manera (ex piazza d’Armi), le fermate di corso Torino e il parcheggio della piscina Asti Lido (zona casello autostradale Asti Ovest). Saranno attive sabato 9 settembre, dalle ore 18 e fino alle ore 1 del giorno successivo, e dalle ore 8,30 alle ore 24 di domenica 10 settembre.

Di seguito i percorsi ed orari aggiornati.

Partenza da Piazza Cosma Manera (Piazza d'Armi) dalle ore 18 alle ore 01 con frequenza ogni 15 minuti. Discesa in C.so Felice Cavallotti davanti alla Farmacia Garello. Stesso percorso inverso.

Partenza da Piazzale della piscina Asti Lido dalle ore 18 alle 01 con frequenza ogni 30 minuti. Discesa presso Piazza Marconi. Stesso percorso al ritorno.

Domenica 10 settembre

Partenza da Piazza Cosma Manera (Piazza d'Armi) dalle ore 8.30 alle ore 24 con frequenza ogni 30 minuti. Discesa in C.so Felice Cavallotti davanti alla Farmacia Garello. Stesso percorso inverso.

Partenza da Piazzale della piscina Asti Lido dalle ore 8.30 alle 24 con frequenza ogni 30 minuti. Discesa presso Piazza Marconi. Stesso percorso al ritorno.

Per informazioni: tel. 0141/434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.

PIANO DI SICUREZZA

Per garantire la sicurezza degli oltre 200.000 partecipanti attesi, circa 80 soccorritrici e soccorritori della Croce Verde Asti e della Croce Rossa Asti collaboreranno con il Servizio di emergenza urgenza 118 di Asti e Alessandria per gestire il piano sanitario.

In piazza Campo del Palio sarà allestito un posto medico avanzato, mentre diverse squadre di soccorritori, a piedi ed in bicicletta elettrica, pattuglieranno la piazza e il percorso dell'evento. In totale, saranno dispiegate 10 ambulanze per interventi di soccorso.

Non si potrà accedere al “Villaggio contadino” con bottiglie o lattine e vi saranno stringenti limitazioni anche nelle aree attigue.

Il servizio S.S.D. Dipendenze dell’Asl AT sarà presente sabato 9 settembre al "Festival delle Sagre" per sensibilizzare il pubblico sui rischi collegati alla guida in stato d’ebrezza o sotto effetto di stupefacenti.

Nel gazebo posizionato in piazza Libertà (lato Provincia), dalle 19 alle 24, verranno distribuiti volantini, effettuati interventi di educazione sanitaria, ed eseguiti, su base volontaria, etilotest.