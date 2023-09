Domenica a Nizza il Campionato del Mondo di Ironman

Domenica 10 settembre 2023 Nizza ospita la finale del Campionato del Mondo IRONMAN, si tratta di un evento di portata mondiale.

La manifestazione consacra il ruolo di Nizza come luogo primario europeo per le gare di triathlon a lunga distanza e destinazione sportiva di primo piano.



L'edizione femminile si terrà alle Hawaii il 14 ottobre 2023. Nel 2024, gli uomini convergeranno verso Kona-Hawaii mentre le donne si recheranno a Nizza: questa alternanza continuerà fino al 2026, con queste due città associate.





L’evento in programma domenica segnerà la fine di una stagione di 40 competizioni IRONMAN in tutto il mondo, tra cui l'IRONMAN di Nizza, dove oltre 94 mila atleti si sfidarono per ottenere l’ammissione alla finale mondiale.



Sono circa ventimila i partecipanti sono attesi a Nizza tra cui:





2.500-3.000 triatleti rappresentanti più di 100 nazionalità diverse,

1.800 volontari,

100 membri del team organizzativo,



Sono un centinaio i “media” accreditati.



Nel 2023 Nizza ospita altre manifestazioni eccezionali:

La Coppa del mondo di rugby con 4 partite all'Allianz Riviera tra il 16 e il 24 settembre

Il Nice Côte d'Azur by UTMB dal 28 settembre al 1º ottobre (evento per il quale IRONMAN Group è coinvolto anche come partner delle UTMB World Series).

Fin dalla sua nascita nel 1978 sull'isola di O`ahu, l'ironman World Championship ha costruito la sua reputazione e forgiato la sua leggenda attraverso prestazioni eccezionali, partecipanti di altissimo livello e ricordi commoventi.

Nel 1981, la corsa si è spostata dalle tranquille coste di Waikīkī agli aridi campi di lava di Kona, alle Hawaii, dove si svolge ancora oggi.

L'evento sportivo, della durata di un giorno, è la sintesi e il momento conclusivo di 40 eventi Ironman disputati in tutto il mondo, con la partecipazione complessiva di 94 mila atleti ed atlete.