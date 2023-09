Nel cuore del Comitato Internazionale AIAP Monaco si respira l’Arte come si respira la felicità

Tra i vari organismi di grande prestigio presenti sul Rocher, il Comitato Internazionale AIAP Monaco si pone sotto l'egida dell'UNESCO, mentre risplende sotto la Presidenza Onoraria di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, il cui scopo è quello di promuovere le Arti nel Principato e di creare incontri con artisti di vari paesi e di vari ceti sociali.

Sin dalla sua creazione nel 1955 ad opera del pittore Étienne Clerissi, ugualmente architetto e illustre personaggio monegasco, numerosi artisti si sono succeduti nel Comitato Internazionale AIAP Monaco, dove l'Arte si espone, l’Arte eccelle, sinonimo di bellezza, di diversità, di condivisione

Quello di Monaco è un Comitato molto attivo e molto importante, grazie alle competenze e all'ingegno della Presidente, Sig.ra Marie-Aimée Tirole, circondata da una equipe favolosa: Christian Giordan, Vice-Presidente; Natalia Stevens, Segretaria Generale; Christian Bonavia, Consulente Artistico; Dominique Kinderman, Consulente del Protocollo; Stefania Angelini, per il Patrimonio e Curatrice; Laurent Papillon, Consulente per l'educazione artistica e le tematiche.

L'ultimo evento è quello del 5 settembre 2023, che ha messo in evidenza due signore di grande talento, socie dell'AIAP: Joelle Meissner pittrice, e Marcela Svaton scultrice, dove l'originalità e la diversità delle loro creazioni, si mescolano ed esaltano in completa armonia.

Una giovane e affascinante soprano polacca, Magdalena Motyl, al suono della sua voce, ha fatto vibrare il cuore di tutti i partecipanti. Ha studiato canto classico con il Prof. Enrico Facini presso l’'Universtität Der Künste di Berlino ed ha partecipato a numerose masterclass presso l'Accademia Tibor Varga di Sion in Svizzera. Il suo repertorio è molto vario e spazia dalla musica sacra al barocco, dall'opera classica alle operette e operette classiche, o ancora da canzoni romantiche a quelle aderenti alla nuova musica. Magdalena si è esibita in Germania presso Berlino, Monaco, Brema, ed oggi, con immensa gioia, nel Comitato Internazionale AIAP Monaco presso l’UNESCO.

Numerosi amanti dell’Arte hanno preso parte all’inaugurazione, tra cui Xavier Dalmas, Assessore alla Cultura del Comune di Cap d’Ail; Laurence Navalesi, Sottodelegata nel Comune di Nizza, per le Relazioni transfrontaliere, l'istruzione privata e i culti; Maria Salamone, poetessa italo-francese di Cannes; Manuel Mansour, regista e videografo di Nizza, Laura Albanese, Radio-Reporter, fondatrice di RadioCostazzurra.new, e tantissimi altri che, nel cuore del Comitato Internazionale AIAP Monaco, hanno respirato l'Arte come si respira la felicità...

Au cœur du Comité International AIAP Monaco on respire l’Art comme on respire le bonheur

Parmi les divers organismes de haut prestige présents sur le Rocher, le Comité International AIAP Monaco, est placé sous l’égide de l’UNESCO, tandis qu’il rayonne sous la Présidence d’honneur de S.A.S. Le Prince ALBERT II de Monaco, dont le but est de promouvoir les Arts Plastiques en Principauté et de créer des échanges avec des artistes de tout pays, de tout horizon.

Depuis sa création en 1955 par œuvre de l’artiste-peintre Étienne Clerissi, également architecte et illustre personnalité monégasque, de nombreux artistes se sont succédés dans l’enceinte du Comité International AIAP Monaco, où l’Art s’expose, l’Art sublime, l’Art est synonyme de beauté, de diversité, de partage…

Celui de Monaco, est un Comité très actif et très important, grâce aux compétences et à l’ingéniosité de la Présidente, Mme Marie-Aimée Tirole, entourée d’une équipe des plus fabuleuses : Christian Giordan, Vice-Président; Natalia Stevens, Secrétaire Générale; Christian Bonavia, Conseiller Artistique; Dominique Kinderman, Conseiller Protocole; Stefania Angelini, pour le Patrimoine et Curatrice; Laurent Papillon, Conseiller pour l’éducation Artistique et les thélématiques.

La dernière manifestation en date est celle du 5 septembre 2023, qui a vu à l’affiche deux grandes dames talentueuses, membre de l’AIAP : Joelle Meissner, artiste-peintre et Marcela Svaton, sculptrice, où l’originalité et la diversité de leur création, se mêlait et resplendissait en toute harmonie.

Une jeune et charmante soprano polonaise, Magdalena Motyl, a fait vibrer au son de sa voix le cœur de tous les participants. Elle a étudié le chant classique auprès du professeur Enrico Facini à l'Universtität der Künste de Berlin et a participé à de nombreux master classes à l'académie Tibor Varga de Sion en Suisse. Son répertoire est très varié, passant de la musique sacrée au Baroque, de l’opéra classique aux opérettes et opérettes classiques, ou encore, des chansons romantiques à ceux issus des musiques nouvelles. Magdalena s’est produite en Allemagne dans les villes de Berlin, Munich, Monaco, Brême et, aujourd’hui, avec une joie immense, au Comité International AIAP Monaco, auprès de l’UNESCO.

De nombreux amoureux de l’art ont pris part à cette inauguration, et parmi eux, Xavier Dalmas, Adjoint à la Culture a la mairie de Cap d’Ail; Laurence Navalesi, Subdéléguée à la Mairie de Nice aux Relations transfrontalières, à l’Enseignement privé et aux Cultes ; Maria Salamone, poétesse italo-française de Cannes ; Manuel Mansour, réalisateur et vidéaste de Nice; Laura Albanese, Radio-Reporter, fondatrice de RadioCostazzurra.new, et tant d’autres qui, au cœur du Comité International AIAP Monaco, ont respiré l’Art comme on respire le bonheur…

