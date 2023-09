Nizza, è l’ora de l’automne de l’Image. Appuntamento al 109, Polo di culture contemporanee

Il 109, Polo di culture contemporanee della Città di Nizza, ospiterà una seconda stagione de «L’automne de l’Image» prodotto dal collettivo La Bande Passante dal 22 settembre al 3 dicembre 2023. Un appuntamento che riunisce numerosi eventi dedicati al cinema, alla fotografia e al video.



Tra gli eventi previsti per l'autunno :

Il festival L'IMAGE_SATELLITE, a partire dal 23 settembre, presenterà immagini grafiche e fotografiche. Un festival che si terrà nella Grande Halle del 109 e nella città di Nizza fino al 14 ottobre.



Il festival «C'est Trop Court!» dal 6 al 13 ottobre. La 23esima edizione di questo appuntamento che mette in scena il cortometraggio europeo verterà sul tema della notte. Quattro competizioni ritmeranno questo festival con, naturalmente, numerose sessioni e un cinema-concerto in apertura.



Gli Incontri Cinema e Video dal 23 al 25 novembre. Per tre giorni, si tornerà indietro nel tempo assistendo a proiezioni di film che utilizzano supporti cinematografici.



Il festival Objectif Video Nice (OVNI) dal 17 novembre al 3 dicembre al 109, ma anche in 5 hotel e in molti luoghi di Nizza e dintorni.

Per l'occasione, l’Espace Table Ronde del 109 sarà trasformato in Pop-Up Cinema dove si svolgeranno proiezioni in HD in tutti i formati, uno spazio di incontri e di creazione e un negozio.



Il 109, Pôle de cultures contemporaines de la Ville de Nice, si trova sulla Route de Turin al numero 89.