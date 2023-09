Da oggi a sabato c'è il Monaco Yacht Show: accesso vietato alle imbarcazioni nel Port Hercule

Da oggi, mercoledì 27 settembre e fino a sabato 30 settembre prossimi sul Port Hercule si svolgerà il Monaco Yacht Show, uno del Saloni più prestigiosi nel mondo dello yachting internazionale.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione ci saranno alcune restrizioni di accesso al Port Hercule per le imbarcazioni, in vigore dalla mezzanotte scorsa fino alle 18.30 del giorno 30.

L'accesso al porto sarà completamente interdetto, ad eccezione dei partecipanti al Salone e per i quali le imbarcazioni dovranno avere un distintivo di identificazione indicante la scritta «Monaco Yacht Show». L'accesso sarà possibile dalle ore 7 alle 24.

La velocità di navigazione sarà limitata a 3 nodi per qualsiasi nave all'interno del porto Hercule per motivi di sicurezza.

Per ottenere il badge identificativo, i diportisti interessati devono contattare la S.A.M. Monaco Yacht Show al +377 93 10 41 70