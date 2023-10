Roca Team, buona anche la prima in casa con qualche brivido: 77-75 al Saint Quentin

Gli uomini di Sasa Obradovic hanno battuto una squadra che meritava sicuramente qualcosa in più in fine match incredibile. Monaco aveva 12 punti di ritardo a metà del terzo quarto, e ancora 8 in meno a 2'23 minuti dal termine. La difesa collettiva avversaria è salita in cattedra, ma alla fine ha deciso un super Magic Mike con una serie incredibile di canestri.