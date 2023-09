Campionati europei, risultati e classifiche: l’Atletico batte il Real Madrid nel derby

Non solo Serie A. Nel weekend appena passato sono scesi in campo anche gli altri campionati europei. In tanti appassionati di sport e calcio estero – soprattutto chi è solito affidarsi a piattaforme come https://fezbet.net/it/ per quanto riguarda le statistiche – avranno guardato le partite con particolare interesse.

Chi sicuramente avrà seguito il tutto con un occhio di riguardo sono le squadre italiane qualificate nelle coppe europee. In particolare, prossima settimana tornano in Champions League Milan e Napoli con due avversarie di primordine: i rossoneri saranno di scena a Dortmund contro il Borussia, mentre invece i partenopei ospiteranno il grande Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Ecco quindi come sono andate le partite di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 nel weekend e le rispettive classifiche aggiornate.

PREMIER LEAGUE

I risultati della 6^ giornata

Manchester City – Nottingham Forest 2 – 0

Crystal Palace – Fulham 0 – 0

Luton Town – Wolverhampton 1 – 1

Brentford – Everton 1 – 3

Burnley – Manchester United 0 – 1

Chelsea – Aston Villa 0 – 1

Arsenal – Tottenham 2 – 2

Liverpool – West Ham 3 – 1

Brighton – Bournemouth 3 – 1

Sheffield – Newcastle 0 – 8

La classifica della 6^ giornata

Manchester City 18

Liverpool 16

Brighton 15

Tottenham 14

Arsenal 14

Aston Villa 12

West Ham 10

Newcastle 9

Manchester United 9

Crystal Palace 8

Fulham 8

Nottingham Forest 7

Brentford 6

Chelsea 5

Wolverhampton 4

Everton 4

Bournemouth 3

Sheffield United 1

Burnley 1

Luton Town 1

LIGA

I risultati della 6^ giornata

Alaves – Atletico Bilbao 0 – 2

Girona – Maiorca 5 – 3

Osasuna – Siviglia 0 – 0

Barcellona – Celta Vigo 3 – 2

Almeria – Valencia 2 – 2

Real Sociedad – Getafe 4 – 3

Rayo Vallecano – Villarreal 1 – 1

Betis Siviglia – Cadice 1 – 1

Las Palmas – Granada 1 – 0

Atletico Madrid – Real Madrid 3 – 1

La classifica della 6^ giornata

Barcellona 16

Girona 16

Real Madrid 15

Atletico Bilbao 13

Rayo Vallecano 10

Valencia 10

Atletico Madrid 10

Real Sociedad 9

Betis Siviglia 8

Cadice 8

Getafe 7

Osasuna 7

Villarreal 7

Alaves 6

Maiorca 5

Las Palmas 5

Celta Vigo 4

Siviglia 4

Granada 3

Almeria 2

BUNDESLIGA

I risultati della 5^ giornata

Stoccarda – Darmstadt 3 – 1

Augsburg – Mainz 2 – 1

Bayern Monaco – Bochum 7 – 0

Borussia Monchengladbach – Lipsia 0 – 1

Borussia Dortmund – Wolfsburg 1 – 0

Union Berlino – Hoffenheim 0 – 2

Werder Brema – Colonia 2 – 1

Bayer Leverkusen – Heidenheim 4 – 1

Eintracht Francoforte – Friburgo 0 – 0

La classifica della 5^ giornata

Bayern Monaco 13

Bayer Leverkusen 13

Lipsia 12

Stoccarda 12

Hoffenheim 12

Borussia Dortmund 11

Wolfsburg 9

Friburgo 7

Eintracht Francoforte 7

Union Berlino 6

Werder Brema 6

Augsburg 5

Heidenheim 4

Bochum 3

Borussia Monchengladbach 2

Mainz 1

Colonia 1

Darmstadt 1

LIGUE 1

I risultati della 6^ giornata

Monaco – Nizza 0 – 1

Nantes – Lorient 5 – 3

Brest – Lione 1 – 0

Metz – Strasburgo 0 – 1

Lens – Tolosa 2 – 1

Le Havre – Clermont 2 – 1

Montepellier – Rennes 0 – 0

Paris Saint Germain – Marsiglia 4 – 0

Lilla – Reims 1 – 2

La classifica della 6^ giornata

Brest 13

Nizza 12

Paris Saint Germain 11

Monaco 11

Strasburgo 10

Reims 10

Marsiglia 9

Le Havre 9

Lilla 8

Metz 8

Rennes 8

Nantes 8

Lorient 6

Tolosa 6

Montpellier 6

Lens 4

Lione 2

Clermont 1