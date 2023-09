Le magliette personalizzate come strumento di marketing: sono davvero efficaci?

Investire in magliette personalizzate per la tua azienda, è ancora oggi un’ottima idea per migliorare l’immagine aziendale.

Puoi utilizzarle come divisa per i tuoi dipendenti, in modo da trasmettere l’immagine di un’azienda organizzata, solida e affidabile, ma anche come regalo aziendale o per qualsiasi tipo di evento aziendale, dalle fiere alle giornate di team building.

Ma andiamo oltre. Scopriamo quali sono i vantaggi di utilizzare le magliette personalizzate come strumento di branding e come scegliere le migliori per la tua azienda.

I più grandi vantaggi delle magliette personalizzate

Abbiamo individuato tre punti di forza delle magliette personalizzate rispetto ad altri strumenti di promozione aziendale. Vediamoli subito.

Versatili. Come abbiamo visto, le magliette personalizzate possono essere utilizzate in molteplici occasioni e con diversi scopi, il che le rende uno strumento di marketing particolarmente versatile e adatto a soddisfare obiettivi specifici e diversi nel tempo.

Economiche. Il costo delle magliette personalizzate è piuttosto basso: possono essere ordinate in grandi quantità a prezzi relativamente contenuti, e sono un materiale promozionale che dura a lungo nel tempo quindi potrai utilizzarle per molto tempo.

Mobili. Un altro grande vantaggio è il fatto che le magliette personalizzate trasformano praticamente il tuo staff in strumenti di marketing ambulanti! Indossando le magliette, i tuoi dipendenti portano il marchio dappertutto, ma sempre in modo non invasivo.

Come scegliere le magliette giuste per il tuo brand

Se hai deciso di utilizzare anche tu le magliette personalizzate come strumento di marketing, ecco dunque qualche consiglio per fare la scelta giusta.

Ordina online. Una tipografia online offre sicuramente più scelta, costi più bassi e tempi più brevi rispetto a quelle che lavorano solo offline, quindi c’è una convenienza notevole.

Trova lo stile giusto. Non tutte le magliette sono uguali, ma cambiano moltissimo per design, materiali e taglio. Devi quindi trovarne una che sia coerente con la tua immagine aziendale, che si adatti al tuo settore e al tuo target. Non tutte le tipografie online hanno ampia scelta di modelli.

Verifica la qualità del tessuto. I materiali sono fondamentali: devono essere non solo confortevoli da indossare ma anche resistenti all’usura, se vuoi che durino a lungo nel tempo. Il cotone è generalmente la scelta più indicata ma considera anche tessuti misti, più leggeri e facili da lavare.

Controlla il metodo di stampa e i macchinari utilizzati. Ad oggi, le migliori tipografie online stampano in serigrafia oppure con la tecnica del transfer. Verifica quindi che il sito che hai scelto utilizzi queste due metodologie. Meglio ancora se viene specificato che i macchinari utilizzati sono di nuova generazione. In questo modo sarai sicuro di assicurarti una stampa di qualità anche dei disegni più complessi ed elaborati.

Considera sempre il budget aziendale. Infine, anche se è importante ricercare la migliore qualità possibile, è importante anche rientrare nel budget aziendale. I prezzi devono quindi essere accessibili, ma soprattutto chiari e trasparenti fin dalle prime fasi di progettazione della maglietta: in questo modo non avrai brutte sorprese!

Le tue magliette personalizzate su Stampaprint

Stampaprint è una tipografia online che non ti deluderà né per la qualità dei prodotti né per le ampie

possibilità di scelta né per, ultimo ma non ultimo, il costo delle magliette!

Puoi realizzare la personalizzazione online in pochi istanti, in modo autonomo, anche se hai sempre a

disposizione il team di Stampaprint pronto a risolvere qualsiasi problematica e a sciogliere ogni tuo dubbio.

Ti consigliamo di dare subito un’occhiata alla sezione delle magliette personalizzate su Stampaprint per trovare il modello perfetto per promuovere il tuo brand!