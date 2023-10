Ormai troviamo tantissime imprese edili sul territorio, imprese edili che si occupano anche di ristrutturare negozio, e anzi molte persone, imprenditori in primis, ne hanno una di riferimento perché sanno di poterne avere sempre bisogno per tanti motivi.

Ma soprattutto tutti sappiamo che quando bisogna ristrutturare magari un nostro negozio stiamo investendo intanto una discreta somma di denaro soprattutto quando si parla di una ristrutturazione radicale, e sappiamo soprattutto che è un lavoro delicato, e quindi vogliamo avere persone di cui fidarci, evitando di doverci mettere a cercarla ogni volta senza sapere chi andremo ad incontrare.

Anche perché dobbiamo tenere presente quando parliamo di ristrutturazione intanto parliamo della parte burocratica che in Italia non è mai semplice non solo per le ristrutturazioni, e quindi avere delle imprese affidabili da questo punto di vista è fondamentale, perché le stesse dovranno chiedere i vari permessi per iniziare i lavori.

Un'altra cosa che potrebbero suggerire gli esperti nel settore che lavorano all'interno delle imprese edili è di provare a parlare con il nostro commercialista per capire se abbiamo diritto a ricevere le agevolazioni fiscali, o per esempio applicazioni dell’aliquota IVA agevolata sempre con l'obiettivo di risparmiare, o comunque di recuperare poi in seguito i soldi.

D'altra parte ristrutturare un negozio non è che è un imprenditore lo fa a per un vezzo, ma lo fa o perché lo stesso è in condizioni fatiscenti e quindi quasi inagibile, oppure lo fa per creare un'energia nuova, e non è una cosa così strana.

Un'altra situazione potrebbe riguardare quei casi in cui un imprenditore acquista un locale perché vuole farci un negozio però lo acquista a poco prezzo perché il locale è in cattive condizioni, e poi deve contattare un'impresa edile per ristrutturarlo.

Un processo di ristrutturazione di un negozio richiede sempre una prima fase di sopralluogo

Come dicevamo dal tutolo di questa seconda parte a prescindere dalla situazione specifica, e noi fino ad ora ne abbiamo menzionato alcune ma ogni caso a sé, la prima fase da prendere in considerazione quando c’è da ristrutturare un negozio, e in realtà quando c’è da far ristrutturare qualsiasi locale, è il sopralluogo che è un momento molto importante per tanti motivi.

Intanto i collaboratori dell'impresa edile e possiamo pensare anche ad un architetto o un geometra, potranno controllare dal vivo la situazione strutturale della casa, così da capire quanto sarà complesso un intervento, e soprattutto capire le esigenze e i bisogni che ha il cliente, così da cercare di accontentarlo come possano.

Ma soprattutto sarà un modo per capire il budget che ha a disposizione perché quello farà la differenza rispetto alle scelte che si prenderanno sui lavori, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto dei materiali, pavimenti in primis, ma anche dei rivestimenti.

Se ad esempio il budget dovesse essere troppo basso converrebbe mettere da parte o meglio rimandare quei lavori che non sono urgenti, e concentrarsi sulle questioni più importanti, e parliamo per esempio dell'aggiornamento dei vari impianti che devono essere sempre a norma di legge.