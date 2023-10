Quando parliamo di ginnastica dimagrante, parliamo di esercizi fisici che hanno l'obiettivo di aiutare la persona a perdere peso, e quindi è un tipo di ginnastica che si concentra su questo piuttosto che magari migliorare la parte articolare, oppure aiutare una persona quando gli esercizi che servono ad aumentare la massa magra.

Se andassimo sul web ci renderemo conto che ci sono tante pagine Social e parliamo di Facebook e Instagram di professionisti che si occupano di aiutare le persone a dimagrire proponendo esercizi anche a distanza online e quindi anche questo tipo di ginnastica, e il mondo del Fitness è un mondo sempre vivace e sempre in espansione.

Anche perché a dirla tutta essere in sovrappeso vuol dire esporsi a problemi di salute perché si aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e disturbi legati al metabolismo, ed è per questo che è sempre consigliato farsi creare un piano personalizzato alimentare, e soprattutto un piano di allenamento che appunto può prevedere la ginnastica dimagrante, e degli esercizi collegati alla stessa.

Anche perché non basta fare dieta se poi non ci aggiungiamo uno sport che è fondamentale per bruciare grassi e dimagrire, ed è un qualcosa che bisogna fare con regolarità perché non ci possiamo aspettare di fare un mese di ginnastica dimagrante magari assumendo un personal trainer e ottenere risultati eccezionali, perché ciò non è possibile.

Intanto a parte la palestra e a parte il supporto di un personal trainer potremmo anche valutare dei gruppi dove c'è un professionista che ci guida e ci insegna degli esercizi di ginnastica dimagrante con un programma di allenamento che potrebbe prevedere anche delle mini session a casa, che servono a bruciare grassi e a potenziare i muscoli.

Poi a parte gli esercizi di ginnastica dimagrante si potrebbe pensare di aggiungere almeno 20 minuti di camminata veloce ogni giorno o bicicletta stando attenti a non sollecitare troppo le articolazioni, tema senza sempre abbastanza delicato soprattutto per alcune persone.

Professionisti che offrono percorsi per dimagrire che includono esercizi di ginnastica

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte, sono molti i professionisti che ci possono offrire dei percorsi di ginnastica dimagrante con l'obiettivo di perdere peso e di sentirci sempre meglio con noi stessi perché poi l'obiettivo è anche quello, e non è solo una questione di salute.

Andare in spiaggia e potersi togliere la maglietta significa sentirsi proprio agio. a differenza di chi si nasconde per paura di mostrare quei chili in più che lo mettono o la mettono in difficoltà davanti agli altri.

Diciamo che ci vuole sempre un approccio olistico che tenga conto del benessere psicofisico di una persona, perché se abbiamo un cattivo rapporto con il cibo anche se facciamo un percorso di ginnastica dimagrante continueremo ad avere problemi dal punto di vista metabolico, e quindi anche dal punto di vista del peso.

Così come se siamo ossessionati nel voler dimagrire questo tipo di ginnastica potrebbe non farci ottenere quello che vogliamo, e anzi potrebbe avere un effetto boomerang.