Basket Pro A, l'AS Monaco fa 7 su 7 e batte anche Bourg. Ora ci vuole la reazione in Euroleague

Affermazione convincente contro Bourg (78-67).

Il Roca Team regala il pubblico del Gaston-Médecin un'ottima prestazione e prolunga la propria imbattibilità in questo avvio di campionato con 7 vittorie su altrettante partite.

Ovviamente Monaco resta più che mai leader del campionato, una condizione ideale per affrontare una settimana nella quale giocherà ben tre partite.

Ora non resta che trovare una vittoria anche in Euroleague, manifestazione alla quale la società tiene tantissimo e nella quale finora la squadra di Sasa Obradovic non ha ancora saputo esprimersi in modo convincente.