Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Da giovedì 19 ottobre a domenica 22 ottobre 2023 - Dans l'Air du Temps - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Venerdì 20 ottobre e sabato 21 ottobre 2023 - Collecte de sang - Salle du 08 mai - Venerdì ore 14 e sabato ore 8,30



Da venerdì 20 ottobre a domenica 22 ottobre 2023 - Très chère Mathilde - Théâtre Antibéa – Ore 20,30



Exposition Fotofolies 2023 - Fino al 20 ottobre 2023 - Lieux multiples



Sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre 2023 - 5e Foire aux Santons - Théâtre Antibéa – Ore 20,30



Da lunedì 23 ottobre a 27 ottobre 2023 - Stage Halloween – Antibéa – Ore 10



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Fino al 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées

Mots clés: Exposition



Les Casemates de la Création - Olivia Barisano

Fino al 14 Novembre

Exposition "En face du temps"

Entrée Libre

Casemates Bd d'Aguillon, en face de l'espace d'exposition les Arcades.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



Polymorphie de Jean-Marc SCANREIGH

ART , ART CONTEMPORAIN À ANTIBES

Artiste en résidence à la villa Fontaine et invité par l’association l’Atelier du Safranier

Fino al 30 dicembre 2023

Atelier du Safranier

Boulevard d'Aguillon



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol



Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: il 20 ottobre 2023 ore 10



Visita guidata al Street Art – il 24 ottobre 2023 alle 14.



BEAULIEU

7° SWIMRUN CÔTE D’AZUR

Domenica 22 ottobre 2023.

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Tour del Palazzo Riviera

Visita dell'ex prestigioso hotel "Riviera Palace" e in particolare del suo giardino d'inverno e del suo incredibile tetto in vetro Eiffel. Puoi quindi trascorrere un momento ricco di storia al Foyer du Poilu dove vengono svelati oggetti eccezionali.

Giovedì 19 ottobre 2023 e venerdì 20 ottobre 2023 ore 14

Visite Riviera Palace et foyer du Poilu

27 route de La Turbie



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



EXPOSITION LIGNES DU TEMPS

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château-musée Grimaldi

Place du Château



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

SALON, MIPCOM 2023

38e édition du Marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction

Fino a giovedì 19 ottobre 2023

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, LA DÉLICATESSE

Giovedì 19 ottobre 2023 ore 20

Théâtre Palais Stéphanie - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



CONFÉRENCE, MÉTAVERS, CHAT GPT… DANS QUEL MONDE VIVONS NOUS ?

Venerdì 20 ottobre 2023 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



SPECTACLE, LES FABLES

Agence de Voyages Imaginaires

ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX RISQUES MAJEURS

Venerdì 20 ottobre 2023 dalle 9 alle 12,30

place Paul Roubaud, 21 rue du Dr Baloux à Cannes La Bocca.



CONCERT, L.E.J LE TRIO MUSICAL

Florilège des plus belles chansons françaises

Sabato 21 ottobre 2023 ore 20,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE, LA DESTINÉE PHOTOGRAPHIQUE DES FRÈRES SÉEBERGER (1891-1977)

Autour de l'exposition "Soleil, azur et élégance : les Séeberger célèbrent Cannes. Photographie, années 1930"

Sabato 21 ottobre 2023 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



DÉAMBULATIONS CHAMANIQUES

Autour de l'exposition "Chamanes, dialogues avec l’invisible"

Sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre 2023 ore 14,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE, LE CHAT

De Georges Simenon

Sabato 21 ottobre 2023 ore 18

Collège International de Cannes

4 rue Stephen Liégeard



SPECTACLE, NON À L'ARGENT

Une comédie grinçante et inattendue de Flavia Coste

Sabato 21 ottobre 2023 ore 20,30

Collège International de Cannes

4 rue Stephen Liégeard



SPECTACLE, LES CAN CAN DIRA-T-ON

Sabato 21 ottobre 2023 ore 20,30

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



SPECTACLE, COMME LE VENT DANS LES VOILES

Domenica 22 ottobre 2023 ore 10,30 e 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ÉVÉNEMENT SPORTIF, ODYSSÉA CANNES 2023

16e édition

Domenica 22 ottobre 2023

9h - Course de 10 km chronométrée

À partir de 16 ans

10h30 - Course enfants de 1 km "Je cours pour maman"

Enfants entre 5 et 12 ans (inclus)

11h - Course de 5 km non chronométrée

À partir de 8 ans

11h10 - Marche de 5 km non chronométrée

À partir de 5 ans

Inscriptions et infos sur le site officiel

boulevard du Midi - Louise Moreau, Cannes



ATELIER, L'OURS ET LE CHAMANE

Autour de l'exposition "Chamanes, dialogues avec l’invisible"

Martedì 24 ottobre 2023 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ATELIER, APPRENTIS SORCIERS : CRÉATION D'UN ÉLIXIR

Autour de l'exposition "Chamanes, dialogues avec l’invisible"

Martedì 24 ottobre 2023 ore 14,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM PANAFRICAIN 2023

20e édition

Fino a domenica 22 ottobre 2023

espace Miramar et hôtel Martinez



EPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



GORBIO

Mostra di pittura di Michel Isnard - château-musée Lascaris

Fino al 30 novembre 2023

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre 2023

16 Rue du Château



MENTON

Conferenza scientifica "Matematica e calcio

Giovedì 19 Ottobre 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



Valentina Igoshina, Aurelien Pascalrelien

Da un Festival all'altro, Les Musicales de Menton presentano Valentina Igoshina, pianista e il violoncellista francese Aurélien Pascal che suscita l'attenzione internazionale per il suo virtuosismo senza pari e la sua musicalità intuitiva.

Vincitore dei Concorsi internazionali: Emanuel Feuermann (Berlino) & Paulo Cello (Helsinki) Si esibisce regolarmente come solista con grandi orchestre in tutta Europa (Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, Orchestra Ciaikovsky di Mosca, Deutsche Radio Philharmonie, Saarbrücken, Orchestra Sinfonica di Norimberga, Kammerakademie di Potsdam, Orchestra Nazionale dei Paesi della Loira, Orchestra Sinfonica di Barcellona...)

Venerdì 20 Ottobre 2023 ore 18,30

L'Eglise Anglicane de St John

31 Avenue Carnot



Défi Rose

Domenica 22 Ottobre 2023

Esplanade des Sablettes

Promenade de la mer



Les Amitiés Belges

Conferenza di Marcel Bar, presidente dell'Association des Amitiés Belges.

Le avventure di Tintin e i suoi viaggi in aereo e in nave.

Lunedì 23 ottobre 2023 ore 15

8 rue de la République

Salle Saint-Exupéry



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Katherine Mansfield

Mostra "Scrittori inglesi a Mentone"

Fino al 10 novembre 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8, Avenue Boyer



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Sports - "Sportel Awards"

Da sabato 22 a lunedì 24 ottobre 2023

Gli SPORTEL AWARDS, sotto la presidenza onoraria di S.A.S. il Principe Alberto II, premiano le migliori sequenze sportive dell'anno in corso durante una prestigiosa cerimonia alla presenza di numerosi campioni. Gli Sportel Awards offrono anche un programma di eventi aperti al pubblico per momenti privilegiati con personalità di fama.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Conferenza - "Elevate"

Giovedì 19 ottobre 2023, dalle 9 alle 17

Unitevi a noi nel cuore del Principato di Monaco per un evento di tre giorni imperniato sull'impatto ambientale e sociale dell'esplorazione dello spazio. Questa seconda edizione di ELEVATE Monte-Carlo ospiterà dovizia di professionisti del settore spaziale: astronauti, ingegneri, esperti, influencer, agenti del cambiamento e figure chiave dell'ecosistema, per impegnarsi in un confronto di tre giorni sull'ambiente che circonda la Terra. ELEVATE è molto più di una conferenza: è un trampolino di lancio per un futuro spaziale sostenibile. Durante i tre giorni della conferenza spaziale ELEVATE, i visitatori potranno esplorare il futuro dell'esplorazione spaziale, partecipare a dibattiti sull'impatto ambientale e acquisire preziose conoscenze grazie alle presentazioni degli astronauti e ai discorsi di relatori con spunti pratici. Abbiamo inoltre invitato i leader della tecnologia spaziale a esporre le loro ultime invenzioni all'avanguardia per creare un impatto positivo sul nostro pianeta.

Grimaldi Forum Monaco



Sport - "7° E-Rallye Monte-Carlo"

Fino a domenica 22 ottobre 2023

Per la settima edizione del programma "0" del Rally di Monte-Carlo, il Comitato Organizzatore dell'Automobile Club di Monaco ha deciso di innovare nel rispetto dello spirito dell'evento, creato nel 1995. Come ottava prova del Campionato del Mondo FIA Eco Rally Cup, l'E-Rallye Monte-Carlo 2023 promette di offrire un mix di modernità, prestigio e intensità.L'E-Rally Monte-Carlo approderà nel Principato in autunno, portando la prova in territorio monegasco sulla falsariga del suo fratello maggiore del WRC, e sarà un'ottima opportunità per percorrere le mitiche strade dell'entroterra monegasco.

Principauté de Monaco



OPMC - "Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff". Direttore: Tomáš Netopil, pianoforte: Francesco Piemontesi. Programma: JANÁCEK, RACHMANINOFF, DVORÁK.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Evento - "Brunch Grand Premio degli Stati Uniti"

Domenica 22 ottobre 2023, alle 21

Hotel Columbus Monte-Carlo

23, avenue des Papalins



OPMC - "Happy Hour Musicale"

Martedì 24 ottobre 2023 alle 18.30

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Happy Hour Musical". Violini: Camille Ameriguian Musco & Katalin Szüts, viole: Thomas Bouzy & Ruggero Mastrolorenzi, violoncelli: Delphine Perrone & Alexandre Fougeroux. In programma: STRAUSS, BRAHMS.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a domenica 5 novembre 2023

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Evento - "3° Festival des Etoilés Monte-Carlo"

Fino a sabato 11 novembre 2023

Forte del successo riscosso negli anni precedenti, il "Festival des Etoilés Monte-Carlo" torna per la sua terza edizione! Appuntamento con cene a 4 mani e nuove collaborazioni inedite! Scoprite gli chef ospiti della Société des Bains de Mer stellata di Monte-Carlo e prenotate i vostri piatti gourmet unici. A novembre, largo al Gala dei Monte-Carlo Star Awards, che quest'anno si terrà presso la Salle Empire dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo. L'arte culinaria sarà sotto i riflettori con i nostri 4 chef stellati Michelin - Alain Ducasse, Yannick Alléno, Dominique Lory e Marcel Ravin - che cucineranno davanti a voi, per una serata memorabile.

Principauté de Monaco



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



NIZZA

MARCO POLO, OPERA

Giovedì 19 ottobre 2023 alle 20.

Venerdì 20 ottobre 2023 alle 20.

Balletto in 2 atti liberamente ispirato al romanzo Les villes invisibles d’Italo Calvino.

Il Marco Polo di Luciano Cannito è un inno all'umanesimo e allo spirito di incontro che porta il vasto mondo a portata di mano, un affresco coreografico che combina sottilmente i colori più brillanti.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



SUR LA CÔTE SUD, TEATRO

Giovedì 19 ottobre 2023 alle 20.

Venerdì 20 ottobre 2023 alle 20.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



AURÉLIE SAADA, CONCERTO

Sabato 21 ottobre 2023 alle 19.

Circondata dai suoi cinque musicisti, Aurélie Saada presenta un tour pieno di sole e carattere, dimostrando che c'è qualcosa di prezioso nella vita, nel reale e nell'organico.

Un concerto dal vivo allo Stockfish il 21 ottobre!

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



CONCERT – 50 CENT + BUSTA RHYMES – FINAL LAP TOUR

Sabato 21 ottobre 2023 alle 20.

Il Final Lap Tour vedrà l'icona del rap esibirsi con i brani preferiti dai fan di lunga data che hanno raggiunto le vette delle classifiche, oltre a brani appositamente selezionati che non sono stati eseguiti davanti a un pubblico dal vivo da decenni.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CONCERT – ACCRORGUE – « ORGUE ET CHANT » #2

Domenica 22 ottobre 2023 alle 15:30.

Emmanuel Culcasi, Organi

Guillaume Daire, violini

Martine Betremieux, Orgue

Bobae Kim, Soprano

Eglise Saint-Paul

28, avenue de Pessicart



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



VOYAGE EN LITUANIE – MUSIQUE DE CHAMBRE, CONCERTO

Lunedì 23 ottobre 2023 alle 20.

Nella magica atmosfera di un museo notturno, partecipate a uno dei nostri concerti di musica da camera e viaggiate attraverso un ricco repertorio che privilegia le compositrici e la musica contemporanea.

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



FESTIVAL DE CRÉATIONS 2023

Fino al 23 ottobre 2023, ogni giorno.

Quest'anno, venti teatri di Nizza e dell'area metropolitana della Costa Azzurra presenteranno ciascuno una nuova produzione. In cartellone, il teatro, ma anche la danza, il circo, la marionetta e la musica, per grandi e piccini...

Divers lieux de Nice



AFTERWORK – ELÈVES DU CFA

Mercoledì 25 ottobre 2023 alle 19.

In questa stagione, l'Opéra de Nice continua a invitarvi ai quattro angoli della città, in luoghi insoliti, per scoprire programmi originali.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



LES MERCREDIS DU T’CHOUP

Mercoledì 25 ottobre 2023 alle 20.

Umorismo, umorismo e ancora umorismo!

Stand-up, 30/30 o serata open mic con nuovi talenti? Ecco cosa vi aspetta in questa prima edizione di "Mercredis du T'Choup".

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT JEAN CAP FERRAT

LA PARENTHÈSE THÉÂTRALE – « PERDUES DANS STOCKHOLM »

Venerdì 20 ottobre 2023 alle 21.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SWIMRUN CÔTE D’AZUR

Domenica 22 ottobre 2023.

Saint-Jean-Cap-Ferrat



EXPOSITION « LOUIS DOLLÉ & COMPAGNIE – LE SALON D’OCTOBRE »

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

BEN, DOLLE, MOYA, NADE, BROYELLE, NATERA... sans compter sur l’exposition en plein Air de Nicolas Lavarenne. L’association Cap des Arts propose ici une exposition exceptionnelle qui met à l’honneur l’Ecole de Nice.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT LAURENT DU VAR

THÉÂTRE – LA LEÇON

Giovedì 19 ottobre 2023 ORE 20,30

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



TENDE

Fête des châtaignes

Ogni anno, il Comité du Vieux Tende organizza un ballo in occasione della festa della castagna, con musica tradizionale, corenta e baleti.

Il programma di quest'anno:

-11.00: Messa per le classi 3 e 8 presso la chiesa di Saint Michel

-12.00: Aperitivo offerto alle classi Place de la Mairie

-Ore 21.00: Gran ballo con il Quartetto Cocozoo Balletto e degustazione di castagne Salle du Temps Libre

Orari

Il 21 ottobre 2023 da 21:00 fino a 02:00



VENCE

EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence