Interazione tra navigazione marina e cetacei, a Monaco un incontro sul tema

In occasione dello scalo della nave Eagle II nel Principato di Monaco della spedizione Pelagos dell'Associazione «We Are Méditerranée», l'Accordo sulla Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente (ACCOBAMS), in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, l'Initiative Pelagos e lo Yacht Club di Monaco, ha organizzato un evento di sensibilizzazione sulle interazioni tra la navigazione marittima e i cetacei.