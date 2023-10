Nizza, fine settimana all’insegna delle Journées impériales

Da Nizza, Città Imperiale, nel 1796 partì Bonaparte per la campagna d'Italia.

Da allora, Nizza non ha smesso di vivere al ritmo degli Imperi, eredità che ha portato l'UNESCO ad inserire il patrimonio nizzardo nella sua prestigiosa lista come Città della villeggiatura invernale della riviera, dovuto soprattutto all'azione di Napoleone III e all'unione di Nizza alla Francia nel 1860.

Quest’anno, le Giornate Imperiali sono incentrate sul nipote di Bonaparte.

Da domani, venerdì 20 ottobre a domenica 22 ottobre 2023, dibattiti, spettacoli, rievocazioni, un concerto e a una mostra sottolineeranno lo status di Nizza come città imperiale.

Il programma integrale è inserito al fondo di questo articoli, questi i momenti salienti delle Journées impériales nizzarde.



Venerdì, 20 ottobre 2023

Villa Masséna

Ore 18 - Avvio delle Giornate Imperiali da parte di Christian Estrosi e Gaël Nofri e inaugurazione della mostra «Napoleone III, Nizza e la Francia: testimonianze numismatiche». Questa mostra, allestita dal Circolo numismatico di Nizza, illustra le conseguenze dell'annessione di Nizza alla Francia nel 1860 per la città e i nizzardi attraverso numerosi manufatti, in particolare medaglie emesse nel 1860.

- Avvio delle Giornate Imperiali da parte di Christian Estrosi e Gaël Nofri e inaugurazione della mostra «Napoleone III, Nizza e la Francia: testimonianze numismatiche». Questa mostra, allestita dal Circolo numismatico di Nizza, illustra le conseguenze dell'annessione di Nizza alla Francia nel 1860 per la città e i nizzardi attraverso numerosi manufatti, in particolare medaglie emesse nel 1860. Ore 19,30 - Concerto «Les grands airs d'Offenbach» interpretato da Chloé Chaume, soprano, Frédéric Diquero, tenore e Julien Martineau, pianista.



Sabato 21 ottobre 2023

Villa Masséna

Dalle 10 alle 16 - Nel museo, balli e dimostrazioni di danze del Secondo Impero (valzer, polche, mazurche, quadriglie) con iniziazione a queste danze da parte del gruppo Autre Temps-Autres Danses.

- Nel museo, balli e dimostrazioni di danze del Secondo Impero (valzer, polche, mazurche, quadriglie) con iniziazione a queste danze da parte del gruppo Autre Temps-Autres Danses. Ore 10.30, 12.00, 14.00 e 16.00 - Animazioni militari del Secondo Impero: manovre, maneggi di armi, sfilate, albe.

Centre Universitaire Méditerranéen

Ore 11 - Spettacolo « Saison de Bals sous le Second Empire » a cura di Sylvaine Ardisson con ballerini di «Galop quadrille Gazelec».

- Spettacolo « Saison de Bals sous le Second Empire » a cura di Sylvaine Ardisson con ballerini di «Galop quadrille Gazelec». Ore 14 - Apertura dei dibattiti da parte di sua altezza Joachim Charles Napoléon Murat, principe di Pontecorvo

- Apertura dei dibattiti da parte di sua altezza Joachim Charles Napoléon Murat, principe di Pontecorvo Ore 14,15, 15,15 e 16,45 - Tavola rotonda «Napoleone III e l'estinzione del pauperismo», «Napoleone III e le relazioni internazionali» e «Napoleone III, modernista della Francia.

Domenica 22 ottobre 2023

Villa Masséna

Ore 10 – 12 - Presentazione dell'evoluzione della moda femminile e maschile sotto il Secondo Impero da parte del Boudoir Imperiale.

Quai Napoléon Ier

Ore 11 - Passeggiata musicale dal Quai Napoléon I all'Hôtel de Ville. Presenza della Musique Municipale des Sapeurs-Pompiers, accompagnata da rievocatori in abiti d'epoca.

Centre Universitaire Méditerranéen

Ore 16,30 - Spettacolo storico, lirico e coreografico «La Féérie Impériale sous Napoléon III».