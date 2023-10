Principato di Monaco in allerta rossa maltempo: chiusi scuole, asili e altri importanti siti

Il Principato di Monaco fino al pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, è inserito nella fascia di allerta rossa (inondazioni) per una grave perturbazione che dalla notte si sta abbattendo su tutta la Costa Azzurra e nell'entroterra.

Conformemente a decisione del Governo Principesco, tutti asili comunali, l'Accademia Rainier III, l'Ecole Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio, gli ambulanti dei mercati di Monte-Carlo, la Condamine e Monaco Ville, il Centro Botanico del Giardino Esotico e il Parco Princesse Antoinette rimarranno chiusi.

Inoltre, la Biblioteca Louis Notari sarà aperta solo nel pomeriggio, dalle 13 alle 18.30. Infine, la Fiera Attrazioni sul Porto non aprirà al pubblico alle 14:00, come inizialmente previsto. La sua apertura è rinviata, in funzione dell'evoluzione meteorologica.

Intanto si segnalano i primo disagi La circolazione ferroviaria fra Limone e Ventimiglia è SOSPESA fino nuovo avviso per danni causati dal maltempo. che hanno procurato tre diverse frane. Il treno Regionale 22952 è fermo a Ventimiglia. Al momento nessuna previsione di ripristino.