Ponti crollati, strade impraticabili: la Tempête Aline mette a dura prova le valli della Vésubie e della Tinée (Foto e Video)

La Tempête Aline che imperversa in queste ore sul Sud Est francese, col Dipartimento delle Alpi Marittime in allerta rosso, sta colpendo in modo particolare le valli della Vésubie e della Tinée, non distanti da Nizza, sulla strada verso il colle della Lombarda e l’Italia.

Ponti distrutti, popolazioni evacuate, strade impraticabili.

Le immagini raccontano di un’area sottoposta a forte stress meteorologico e ambientale, con i cambiamenti climatici che si materializzano in forti piogge dopo lunghi periodi di arsura aggiungendo calamità a calamità.

La situazione sulla Costa, colpita da forti raffiche divento, mareggiate e piogge insistenti, pare invece tutto sommato sotto controllo.

A Nizza la polizia municipale è impegnata ad interdire l’accesso alla Promenade ai passanti, mentre i piani predisposti in caso di allerte (in questo caso rossa) si stanno dimostrando efficaci.