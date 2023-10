Nizza: presentato il libro “I miei 7 padri” di Adelmo Cervi (Foto)

Adelmo Cervi, figlio di Aldo uno dei 7 fratelli trucidati dai fascisti per rappresaglia, è giunto a Nizza per presentare il proprio libro “I miei 7 padri”, storia di una famiglia antifascista presentata dal padre.

L’incontro è avvenuto nel al Musée de la Résistance Azuréenne su invito dell’ANPI Costa Azzurra sezione "Isotta Gaeta e Angelo Grassi".

Questo il racconto della giornata che ne fa Patrizia Gallo che dell’ANPI della Costa Azzurra è vicepresidente: “La conferenza al Musée de la Résistance Azuréenne (sempre un grazie a Jean Louis Panicacci e agli Amici del Museo che ci ospitano disponibili e gentili) organizzata dall'Anpi sezione Costa Azzurra "Isotta Gaeta e Angelo Grassi ", su idea della Presidente Laura Albanese, sui 7 Fratelli Cervi con un film/documentario realizzato con la collaborazione del figlio Adelmo Cervi e anche la presentazione del libro ha avuto un inizio difficile, ma simpatico.

Praticamente al contrario rispetto al programma: si è partiti dalla fine, cioè dal ricco buffet composto dalle piadine ormai note della Casa della Piadina degli amici Marco ed Erika Calla' e dai cannoli siciliani preparati dall'amica Laura, naturalmente con ottime bevande donate dagli amici del Musée de la Résistance Azuréenne.

Tutto perché il protagonista Adelmo Cervi era in ritardo sulla tabella di marcia: il film/documentario é iniziato senza di lui, la “sua” storia alla ricerca del padre e dei suoi ideali mi ha emozionato molto, forse perché mi ritornavano in mente ricordi della mia famiglia antifascista.

Poi finalmente é arrivato Adelmo, un pochino irrequieto, perché per chi non conosce la città guidare per Nizza il sabato, in coincidenza con il match tra OGC Nice e Marsiglia non é semplice nemmeno per un vero nizzardo:

Si è animato un forte, deciso e costruttivo dibattito sulla storia di ieri, di oggi e di domani.

Mi é rimasto impresso Adelmo vestito di rosso sulla sua bici che si intrufola sempre nei boschi alla ricerca di se stesso, di suo padre Aldo e della sua famiglia.

Ciao Adelmo, grazie per essere venuto e per averci fatto conoscere la tua famiglia, i 7 fratelli Cervi: Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo et Ovidio,

Un grazie a Sergio Foretti e Maria Borello che mi hanno accompagnato ed alla Presidente del Comites di Nizza Elisabetta Castellano.

Un piacere rivedere le amiche e gli amici: Franco Enrico Paracchini e Michela Bernasconi, Gilbert Triveri e André, Tiziana Egle Cavallini , Pellegrina Fischetti Jean Pierre Marin Roman , Ornella Ruffa, Marco e Laura”.